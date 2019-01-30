به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است طی روزهای ۱۳ تا ۱۶ فوریه (۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه) به اروپا سفر کند.

بر اساس اعلام این رسانه، وی ابتدا به شهر ورشو پایتخت لهستان سفر می‌ کند تا در کنفرانس موسوم به «صلح و امنیت در خاورمیانه» شرکت کند.

معاون رئیس جمهوری آمریک در ادامه به آلمان سفر کرده و در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت خواهد کرد.

این در حالیست که مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه از برگزاری کنفرانس ورشو در سطح وزرا خبر داده بود. این کنفرانس در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار خواهد شد.

گفتنی است این نشست تحت عنوان «نشستی در سطح وزراء با هدف ترویج آینده ای توأم با صلح و ثبات در خاورمیانه» به ابتکار عمل واشنگتن در ورشو برگزار خواهد شد و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا پیشتر با ادعای حضور نمایندگانی از بیش از ۷۰ کشور جهان، موضوع ایران را محور اصلی این نشست خوانده بود.

این در حالیست که وزارت خارجه ایران در واکنش به این اقدام، با فراخواندن دیپلمات ارشد لهستان «مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری این نشست» را اعلام کرده و متذکر شد که این یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و انتظار می‌رود لهستان از همراهی با آمریکا در برگزاری این نشست خودداری نماید.