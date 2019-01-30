ضرورت رعایت عدالت در همه سطوح نظام و شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه امروز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی رئیس مجلس با مسئولان و فعالان صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: باید در همه سطوح بالا و شورای نگهبان با عدالت برخورد شود، اگر با عدالت برخورد شود همه به صحنه می آیند.

وی ادامه داد: بعد از چهل سال نباید بی عدالتی در کشور بوده باشد.

پزشکیان با اشاره به سخنان اکبرنژاد رئیس شورای شهر تبریز گفت: آقای اکبرنژاد آمدند و توصیه هایی کردند، وی خود نماینده بود و می داند اختیارات نمایندگان چقدر است. باید اختیارات بدهیم تا پاسخگو باشیم.

شکور اکبرنژاد رئیس شورای شهر تبریز نیز در این جلسه خطاب به لاریجانی گفت: اصلاح قوانین شوراها و شهرداری ها توسط مجلس مهم به نظر می رسد.

وی گفت: لازمه در راس امور بودن مجلس، این است که نمایندگان آن از بطن نخبگان باشند.

اکبرنژاد ادامه داد: تجدیدنظر در مسیر انتخابات، گزینش و تایید صلاحیت کاندیداها لازم است.

وی گفت: عده ای را به محدودیت کشانده اند، اداره کشور به صورت امنیتی به صلاح نیست. هنر این است که مسائل امنیتی را به سیاسی و آن را به مسائل اجتماعی تبدیل کنند. نباید هر پیشامدی را به مسائل امنیتی سوق دهیم. باید آموزش ببینیم منافع ملی را تشخیص دهیم.