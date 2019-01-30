استقبال سازمان ملل از اقدام بشردوستانه انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مارتین گریفیث»، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن از اقدام نیروهای یمنی در آزادی یک سرباز بیمار عربستان سعودی قدردانی کرد.

مارتین گریفیتس که هماهنگ کردن آزادی این سرباز را بر عهده داشت، ضمن استقبال از اقدام بشر دوستانه انصارالله یمن برای آزادسازی سرباز بیمار عربستانی، این اقدام را نشان دهنده پای‌بندی انصارالله یمن به تعهدات خود برای دستیابی به صلح عنوان کرده و گفته است که مشتاقانه منتظر اجرای توافق مبادله زندانیان دو طرف است.

روز گذشته انصارالله یمن یک سرباز بیمار عربستان سعودی را به صلیب سرخ تحویل داد و بنا بر گزارش‌ها این سرباز عربستان سعودی که امکان درمان آن در یمن نبود، وارد عربستان شده است.