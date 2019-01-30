به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در دیدار با «آلیس ولز» نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی گفت: تحقق صلح در افغانستان تنها به رهبری دولت ما ممکن خواهد بود.

بنا به اعلام دفتر ریاست اجرایی دولت افغانستان، عبدالله در این دیدار همچنین از تلاش آمریکا برای انجام گفتگوی صلح با گروه طالبان قدردانی کرده است.

نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز عبدالله را در جریان آخرین تحولات گفتگوهای روند صلح با طالبان قرار داد و ادعا کرده که آمریکا از برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان حمایت می‌کند!

گفتنی است دور چهارم گفتگوهای دو جانبه و ۶ روزه میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه قطر، چند روز قبل پایان یافت.