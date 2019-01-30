نیروهای آمریکایی-فرانسوی-انگلیسی از سوریه بروند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل تاکید کرد که سوریه از بدو جنگ تروریستی تحمیلی برای انجام وظیفه خود وتامین تمام مسلتزمات ونیازهای انسانی مردم سوریه آسیب دیده این جنگ دریغ نکرده است.

وی در جریان جلسه سازمان ملل گفت: دولت سوریه آمادگی خود برای تحکیم همکاری با سازمان ملل و کشورهای عضو که نیت صادق وتلاش جدی برای بهبودی وضع انسانی وتامین شرایط مناسب برای بازگشت آوراگان را دارند اعلام می کند.

جعفری افزود: قطعنامه ها و جلسات وگزارشات شورای امنیت عاجز از ارائه کمک برای کاهش رنج مردم سوریه خواهد ماند مگر اینکه اسباب اصلی این درد ورنج را درمان شود و آن حضور تروریسم در سوریه است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل افزود: سازمان ملل به خصوص اعضای این سازمان باید به اصول فعالیت های انسانی به ویژه بی طرفی و سیاسی نکردن مسایل و همکاری و هماهنگی با دولت سوریه به عنوان طرف مسئول از تامین احتیاجات مردم سوریه است پایبند باشند.

جعفری بیان کرد: سوریه مساله استناد گزارشات سازمان بین الملل در مورد وضع انسانی به اطلاعات غلط و مشکوک که از منابع باز یا از رسانه ها غربی و عربی و متخاصم سوریه برگرفته شده را شگفت انگیز می داند.

وی افزود: باید حضور غیر قانونی نیروهای اجنبی شامل؛ آمریکا، انگلیس، فرانسه وترکیه در خاک سوریه به پایان برسد زیرا این نیروها از تروریسم حمایت و از انجام فعالیت های بشردوستانه جلوگیری می کنند. جنایات جنگی ائتلاف بین المللی نامشروع که به کشته شدن هزاران غیرنظامی سوری منجر شده است باید متوقف شود.