آذربایجان شرقی بیشترین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی شامگاه امروز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی رئیس مجلس با مسئولان و فعالان صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی زمانی پل ارتباطی با اروپا بود اما امروز با آن دوران فاصله داریم.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از کریدور ترانزیتی کالا و مسافر حذف شده است، افزود: آذربایجان شرقی همواره در تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش ویژه‌ای ایفا کرده است و این استان امروزه برای عبور از تنگناها و رفع کاستی‌ها به کمک رییس مجلس، رئیس جمهور و همت نمایندگان فعال استان نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه ما قابلیت خوبی در صنعت و کشاورزی داریم، ادامه داد: خام فروشی درد ما در صنعت است. به روز کردن تکنولوژی ضرورت اصلی در استان است. درخواست کمک برای نوسازی و به روزرسانی صنایع را داریم.

پورمحمدی با بیان اینکه صنایع مادر نظیر تراکتورسازی و ماشین سازی در این استان فعالیت می‌کنند، گفت: ۳۵ درصد قطعات خودروی کشور در ۵۰۰ کارگاه تولیدی آذربایجان شرقی تولید می ‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شیرینی و شکلات آذربایجان شرقی به ۸۰ کشور صادر می شود، از وجود ۵۳ شهرک یا ناحیه اقتصادی در استان خبر داد.

وی با انتقاد از برخی پروژه های نیمه تمام استان گفت: راه آهن میانه تبریز ۱۸ سال است که به بستان آباد نرسیده است. برای حفظ و نوسازی صنایع، احیای دریاچه ارومیه، اتمام زیرساخت ‌های ارتباطی همچون راه‌آهن میانه - تبریز و بزرگراه مرند – بازرگان نیاز به توجه ویژه هستیم.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های گردشگری کشور است، گفت: بیش از ۱۷۰۰ اثر ثبت شده ملی و چند اثر ثبت جهانی شده در استان وجود دارد.

پورمحمدی گفت: استان ما با مشکلات زیست محیطی از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه مواجه است.