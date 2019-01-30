شهروندان مراقب افراد سودجو اخذ اقامت خارج از کشور باشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی افزود: طی روز های اخیر افرادی در استان زنجان با دادن وعده اقامت در برخی کشورها با حقوق مکفی و اخد مبالغ هنگفت از مردم و با فریب آنها متواری شده اند.

وی اظهار داشت: با توجه به تبلیغ شبکه های وابسته به غرب برای مهاجرت و اقامت افراد، برخی افراد سود جو با استفاده از عدم آگاهی مردم اقدام به اینگونه کلاهبرداری ها و تحصیل مال نامشروع می کنند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان اظهار داشت: لازم است شهروندان در این استان در این خصوص آگاه و هوشیار باشند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه متقاضیان برای گرفتن ویزای هر کشوری باید از طریق مراجع قانونی اقدام کنند، تاکید کرد : شهروندان مراقب سود جویی افرادی که در این زمینه از طرق مختلف اقدام به کلاهبرداری می کنند، باشند.