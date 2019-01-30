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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۰۲

در پی تخریب خط انتقال آب پلدختر؛

۱۵ تانکر سیار از خرم‌آباد به پلدختر ارسال شد/ اعزام ۹ تیم جوشکاری

۱۵ تانکر سیار از خرم‌آباد به پلدختر ارسال شد/ اعزام ۹ تیم جوشکاری

پلدختر- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان از ارسال ۱۵ تانکر سیار آب‌رسانی از مرکز استان به پلدختر خبر داد.

حمیدرضا کرموند شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی قطعی آب آشامیدنی پلدختر و اعلام درخواست نیروهای کمکی و امکانات لازم برای وصل آب، ۱۵ دستگاه تانکر آبرسان سیار ۱۰ هزار لیتری به این شهر ارسال شد.

وی افزود: طغیان رودخانه و بالا آمدن سطح آب باعث تخریب ۴۰۰ متر از لوله خط انتقال اصلی آب آشامیدنی شهر پلدختر با ۵۰۰ میلی متر قطر شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان گفت: همچنین ۹ تیم جوشکاری از شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان برای آغاز عملیات جوشکاری و وصل لوله انتقال آب به پلدختر اعزام شد.

کرموند افزود: لوله ها و تجهیزات لازم برای بازسازی خط انتقال تخریب شده بارگیری شده و در حال ارسال به پلدختر است که با وجود حجم بالای آب تلاش می شود عملیات سریعتر انجام و آب شهر وصل شود.

وی خاطر نشان کرد: نیروهای اعزامی برای عملیات وصل آب آشامیدنی پلدختر از فردا کار خود آغاز می کنند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

کد مطلب 4529112

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