خسارت سیل زدگان خوزستان و لرستان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق سیل زده خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقدامات خوبی در مناطق سیل زده استان صورت گرفته و با برنامه ریزی های صورت گرفته از ورود آب به منازل مسکونی جلوگیری به عمل آمده است.

وی با اشاره به ترمیم شکستگی سیل بند رفیع، افزود: برای ترمیم این شکستگی ۲۵۰ کیلومتر سنگ و لاشه های سنگی را با سرعت به سیل بند رساندند که جای تقدیر و تشکر دارد.

واعظی گفت: تمامی مدیران در مناطقی که دچار مشکل می شوند باید به این شکل جهادی کار کنند؛ از سوی دیگر شاهد این هستیم که دستگاه های مختلف تمامی تجهیزات خود را بسیج کردند تا ترمیم سیل بندها سریعتر انجام شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه سیل بند رفیع تا ساعاتی دیگر ترمیم می شود، بیان کرد: از مردم این منطقه برای همکاری فوق العاده ای با مدیران تقدیر و تشکر می کنم چون همراه با مدیران تلاش کردند.

وی با اشاره با سخنان خود در جمع مردم رفیع، گفت: قرار بر این است که ابتدا جلوی ورود آب به شهر گرفته شود و بعد به زمین های زراعی که دچار مشکل شده اند را مورد رسیدگی قرار داده شوند.

واعظی تصریح کرد: شیوخ منطقه درخواست هایی داشتند که آنها را شنیدیم و در جلسه شورای مدیریت بحران در اهواز آنها را به بحث می گذاریم و برای همه آنها به نوعی برنامه ریزی خواهیم داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: مسئله دیگری که باید به مردم، شیوخ و سادات منطقه منتقل کنم، دغدغه ای است که رئیس جمهور همواره نسبت به مرزنشینان و کسانی که همواره در زمان جنگ و بعد از آن از مرز، آب و خاک کشور دفاع کردند، دغدغه دارد.

وی اظهار کرد: واقف هستیم که مردم این استان با کم آبی یا سیل مواجه هستند که هر دو گرفتاری ها و مشکلاتی برای مردم منطقه ایجاد می کند؛ این مسائل را ابتدا با صحبت با مردم بررسی و بعد به رئیس جمهور گزارش می دهیم و امیدواریم بتوانیم هرچه سریعتر مشکلات موجود را برطرف کنیم.

واعظی در خصوص برنامه دولت برای پرداخت خسارت به سیل زدگان مردم خوزستان و لرستان گفت: در مرحله اول برای هر دو استان جلوگیری از آسیب ها در اولویت قرار دارد و پس از گذر از این شرایط، در مرحله آخر خسارت ناشی از سیل پرداخت می شود.