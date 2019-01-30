همگرایی راهکار محرومیت زدایی از خرمشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش مودت عصر امروز در نشست با خبرنگاران، فعالان اجتماعی و فضای مجازی در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر، همگرایی و تعامل را راهکار رفع مشکلات دانست و اظهار کرد: همگرایی و تعامل می تواند در موفقیت برنامه ها تاثیرگذار باشد و اعتقاد من در کار همگرایی بر مبنای قانون و حفظ اقتدار نظام است و این رویکرد می تواند آثار محرومیت را پاک کند.

وی نرخ بیکاری در خرمشهر را ۹.۳ درصد اعلام کرد و گفت: نرخ بیکاری در خرمشهر ۹.۳ درصد ثبت شده که این نرخ در استان خوزستان۱۲.۵ است و کاهش آمار بیکاری و جذب نیروی بومی به عنوان برنامه دنبال خواهد شد.

سرپرست فرمانداری خرمشهر از اختصاص نیافتن سهمیه سوخت به شناورهای خرمشهر به عنوان یکی از مشکلات و موانع اشتغال این شهرستان یاد کرد و گفت: در سامانه سوخت، شناور های خرمشهر به این علت که گمرک آنها ملوانی نیست دیده نشده اند و در حال حاضر خرمشهر ۲۰۰ شناور زیر ۵۰۰ تن دارد که غیرفعال هستند.

وی افزود: مکاتبات لازم برای رفع این مشکل انجام شده است و در صورت فعال شدن این سامانه سوخت، حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر مشغول به کار خواهند شد.

مودت از پاکسازی نشدن برخی زمین زراعی مجاور مرز شلمچه از مین به عنوان مانع توسعه زندگی روستایی و کشاورزی در این منطقه یاد کرد و گفت: برخی از مناطق خرمشهر و حدود ۱۸ روستای شلمچه از محدوده نهر خین به خاطر پاکسازی نشدن از مین تخلیه شده و خالی از سکنه هستند و تا کنون مین زدایی در این مناطق تا عمق ۳۰ سانت انجام شده و باید اعتبار برای پاکسازی تا عمق یک متر تامین شود.

سرپرست فرمانداری خرمشهر به دیگر مشکلات خرمشهر نیز اشاره و بیان کرد: رکود واحدهای تولیدی و صنعتی در سایت صنعتی خرمشهر، رکود تجارت و دریانوردی از دیگر مشکلات مهم خرمشهر است به طوری که امور تجاری در مرزشلمچه به یک پنجم نسبت به شش ماه گذشته کاهش یافته است و راهکار رفع مشکل نیز بررسی شده است.

وی توجه به موقعیت های استراتژیک و شکوه دریانوردی و جذب سرمایه گذار و خیرین را راهکار رفع بسیاری از چالش های خرمشهر برشمرد.

مودت همچنین بر لزوم بهره گیری کامل از ظرفیت منطقه آزاد اروند برای توسعه خرمشهر تاکید کرد.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود نقش فعالان اجتماعی در رفع مشکلات را نیز متذکر شد و افزود: از فعالان اجتماعی درخواست می شود راهکار برون رفت از مشکلات را ارائه دهند چرا که مطرح کردن چالش ها به تنهایی راهگشا نیست.

وی از رویکرد فعالیت فضای مجازی در کشور و رشد قارچی گروه های مجازی انتقاد کرد و افزود: فعالیت های فضای مجازی باید بر مدار منطق باشد و رعایت حرمت شخصیت ها لحاظ شود.

سرپرست فرمانداری خرمشهر در ادامه برگزاری دهه فجر باشکوه را ضرورتی برای خنثی سازی نقشه های غربی برای برهم زده جشن ۴۰ سالگی انقلاب دانست و بیان کرد: تاکید شده که برای دهه فجر امسال برنامه های فراگیر و بهتر اجرا شوند و از اجرای برنامه های تکراری اجتناب شود.