اصلاحات در دستگاه قضائی بی نتیجه بوده است

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با انتقاد از اطاله دادرسی در محاکم قضائی ، به تاخیرهای طولانی در رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و افزود: بررسی عملکرد دستگاه قضائی نشان می دهد مشکل اطاله دادرسی و سیر رسیدگی طولانی شامل اغلب پرونده ها می گردد و این امر مشکلات بسیاری را برای مراجعه کنندگان به محاکم به وجود آورده است.

علی زادسر تصریح کرد کرد: مسئولان دستگاه قضائی کشور بارها نسبت به حل معضل اطاله دادرسی در محاکم وعده های بسیار داده اند اما تا کنون هیچ تغییری در نحوه رسیدگی به پرونده ها و تسریع این روند مشاهده نشده است.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده شهرام جزایری ، گفت: این پرونده باید بسیار پیش از این به نتیجه نهایی می رسید اما سیر رسیدگی طولانی به این پرونده در نهایت باعث فرار متهم شد.

زادسر خاطر نشان کرد: مردم فقط از وضعیت سیر طولانی پرونده هایی همچون شهرام جزایری که در جامعه بسیار مطرح شده ، آگاه هستند و این در حالی است که وضعیت پرونده هایی که سالها در محاکم در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نرسیده اعلام نمی شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: پرونده هایی پس از گذشت 20 الی 30 سال هنوز منتهی به حکم قطعی نشده است و چنین پرونده هایی هرگز از سوی دستگاه قضائی اعلام نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس و کارشناسان بارها تذکراتی را در خصوص مشکلات دستگاه قضائی عنوان کرده اند اما انتقادها نیز تا کنون نتیجه ای به دنبال نداشته است.

زادسر از مسئولان دستگاه قضائی خواست به دنبال فکر اساسی و اقدامی سریع در راستای حل مشکلات و معضلات موجود در قوه قضائیه باشند.