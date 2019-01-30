پرداخت ۹۳ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفی‌خانی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان اظهار داشت: امسال نیز با وجود اینکه از مهرماه شاهد آغاز روند پرداخت تسهیلات رونق تولید بودیم خوشبختانه تلاش زیادی برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان لرستانی انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات سامانه بهین‌یاب، ۱۱۵ طرح به مبلغ ۴۰۳ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شده است، هچنین میزان پرونده‌های انباشتی ارجاع به شعب بانک ها ۶۲ مورد و به مبلغ ۱۸۷ میلیارد تومان بوده است، از سوی دیگر ۱۳ مورد پرونده در مرحله انباشت تکمیل مدارک قرار دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اظهار داشت: در مجموع از مهرماه تاکنون ۹۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خروجی پرداخت تسهیلات رونق تولید در لرستان بوده است.

صفی خانی با اشاره به رتبه یازدهم لرستان از نظر میزان پرداخت تسهیلات رونق تولید در کشور افزود: امیدواریم با همکاری بانک‌ها روند پرداخت تسهیلات سرعت بیشتری به خود گرفته و تولیدکنندگان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی گفت: به هر حال اکنون مانعی برای پرداخت تسهیلات رونق تولید و همچنین تسهیلات بازسازی و نوسازی به تولید کنندگان لرستانی وجود ندارد و آماده هر گونه حمایت و پشتیبانی از فعالان اقتصادی استان هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: واحدهای تملیکی توسط بانک‌ها به عنوان یکی از ظرفیت‌های نهفته استان به شمار می‌روند که تعیین تکلیف آنها باید در دستور کار بانک‌های مختلف قرار گیرد و مطمئناً با توجه به شرایطی که قانون در نظر گرفته بانک‌ها رغبت بیشتری برای واگذاری این طرح‌ها دارند.

صفی خانی گفت: اکنون شرایط مناسبی برای واگذاری واحدهای تملک شده برای بانک‌ها مهیا شده و امیدواریم هر چه سریعتر این امر در دستور کار آنها قرار گیرد تا شاهد بازگشت این واحدها به چرخه تولید باشیم چرا که اکنون سرمایه‌گذاران زیادی رغبت لازم را برای خرید این واحدها دارند.