بیشتر وعده های رئیس جمهور به مردم آذربایجان شرقی محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن زاده شامگاه امروز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی رئیس مجلس با مسئولان و فعالان صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: اکثر وعده های رئیس جمهور در سفر استانی به آذربایجان شرقی محقق نشده و انتظار می رود از کارشکنی ها جلوگیری شود.

وی در خصوص خصوصی ها گفت: تدابیر لازم باید برای خصوصی سازی ها اندیشیده شود. بلاتکلیفی و بحران واگذاری بنگاه‌ های اقتصادی آسیب بزرگی برای خصوصی سازی و اصل ۴۴ ایجاد کرده که انتظار داریم تدابیر بهتری در این زمینه صورت گیرد.

حسن زاده با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد سیر نزولی رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار هستیم، گفت: آذربایجان شرقی پتانسیل ها و ظرفیت های بالایی دارد و باید از این توانمندی ها استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه در کشور ما ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه سال ۹۸ از محل وصول مالیات لحاظ شده است، افزود: این درحالی است که در بعضی از کشورها وقتی مشکلات اقتصادی فراهم می شود برای فعالان اقتصادی دو سال معافیت مالیاتی اعمال می شود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: همه فعالان اقتصادی از تمام مشکلات سیاسی کشور آگاهی کامل دارند و در کنار سیاست های دولت برای حفظ اقتدار تلاش می کنند.