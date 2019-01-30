پایان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۹۸ از پایان بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ عصر امروز به پایان رسید؛ از این پس مصوبات باید در قالب گزارش کمیسیون تنظیم شود؛ به طور مثال ممکن است کمیسیون مصوبه ای داشته باشد که باید به تبصره مربوطه الحاق شود بنابراین امکان دارد بر حسب ضرورت، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ در هفته آتی کامل تر شود.

نماینده مرم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ چه زمانی در صحن علنی ارائه می‌شود، توضیح داد: پس از تعطیلی ۲۲ بهمن ماه این گزارش در صحن علنی مطرح می شود؛ ظاهرا هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ۲۷ بهمن ماه را زمان شروع رسیدگی به لایحه بودجه ۹۸ اعلام کرده است.

فرصت ۱۰ روزه برای ارائه پیشنهادات نمایندگان درباره گزارش کمیسیون تلفیق بودجه

وی بیان کرد: پس از تنظیم گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸، هیات رئیسه این گزارش را چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می دهد. از زمان انتشار گزارش نمایندگان ۱۰ روز زمان دارند تا پیشنهادات خود را درباره گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ ارائه دهند.

وی با تاکید براینکه پیشنهادات نمایندگان در رابطه با گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ در صحن علنی مطرح می شود، خاطرنشان کرد:اکنون لایحه بودجه۹۸ در کمیسیون تلفیق بررسی می شد اما در صحن گزارش کمیسین تلفیق لایحه بودجه ۹۸ بررسی خواهد شد.

نشست خبری بعدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ یکشنبه آینده

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۹۸ یادآور شد: نشست خبری بعدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ یکشنبه آینده(۱۴ بهمن ماه) برگزار می شود.