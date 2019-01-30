به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار چهارشنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص بررسی حوادث ناشی از سیل در این استان اظهار کرد: از صبر و شکیبایی مردم خوزستان به خصوص مردم شهر رفیع در این حادثه تقدیر و تشکر می کنم که در بحران های مختلف به ویژه در ابر بحران ریزگردها همواره شرایط را تحمل کرده‌اند.

نجار با اشاره به سیل سال ۹۵ خوزستان بیان کرد: سال ۹۵ به اتفاق دیگر مسئولان ملی به استان سفر داشتیم و همواره از همراهی مردم تقدیر و تشکر می کنیم. اگر همت استاندار و مدیرکل مدیریت بحران، دستگاه های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح نبود می بایست مردم مشکلات بسیاری را متحمل می شدند.

وی ادامه داد: دو سال قبل هم در حوضه دز مشکلاتی داشتیم ولی در این دوره میزان دبی آب کمتر از ۹۵ نبود ولی میزان خسارت به مراتب کمتر بود که جای تقدیر و تشکر را داریم.

رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به اینکه تغییر اقلیم قابل انکار نیست، ادامه داد: نوع بارش، بیابان زدایی، گرد و غبار، تبدیل برف به آب و دیگر موارد در کنار یکدیگر همه نشان دهنده تغییر اقلیم است.

نجار با اشاره به وجود ۱۴۷ هزار کیلومتر رودخانه بزرگ در کشور گفت: حدود ۱۰ هزار کیلومتر آن ساماندهی شده و در عین حال سیل بندها به صورت مستمر پایش می شوند.

وی عنوان کرد: تصرف حریم کیفی تا رودخانه ها یکی از نکات اصلی است؛ در این دوره خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم که جای شکر آن باقی است ولی بیشتر جاهایی که حادثه و تلفات جانی و خسارت های مالی رخ می دهد به دلیل ساخت و ساز در حریم رودخانه ها است.از مسئولان اجرایی استان انتظار می رود که برآورد دقیقی داشته باشند و انتظار نداشته باشند که تمام مشکلات اسلام و مسلمین را با این خسارت حل کنند.

نجار خطاب به واعظی با اشاره به اینکه دولت عنایت بیشتری به استان در زمینه مدیریت بحران داشته باشد، اضافه کرد: این استان هشت سال تمام عیار دفاع مقدس را پشت سر گذاشته و بعد از آن هم حوادث مختلف زیست محیطی؛ بنابراین حق دارد که مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.