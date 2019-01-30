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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۳۶

نجار خواستار شد؛

دولت توجه ویژه‌ای به بحران‌های خوزستان داشته باشد

دولت توجه ویژه‌ای به بحران‌های خوزستان داشته باشد

اهواز ـ رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: استان خوزستان بعد از جنگ با بحران های فراوانی مواجه بوده؛ بنابراین دولت توجه بیشتری به مسئله بحران‌ها در خوزستان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار چهارشنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص بررسی حوادث ناشی از سیل در این استان اظهار کرد: از صبر و شکیبایی مردم خوزستان به خصوص مردم شهر رفیع در این حادثه تقدیر و تشکر می کنم که در بحران های مختلف به ویژه در ابر بحران ریزگردها همواره شرایط را تحمل کرده‌اند.

نجار با اشاره به سیل سال ۹۵ خوزستان بیان کرد: سال ۹۵ به اتفاق دیگر مسئولان ملی به استان سفر داشتیم و همواره از همراهی مردم تقدیر و تشکر می کنیم. اگر همت استاندار و مدیرکل مدیریت بحران، دستگاه های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح نبود می بایست مردم مشکلات بسیاری را متحمل می شدند.

وی ادامه داد: دو سال قبل هم در حوضه دز مشکلاتی داشتیم ولی در این دوره میزان دبی آب کمتر از ۹۵ نبود ولی میزان خسارت به مراتب کمتر بود که جای تقدیر و تشکر را داریم.

رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به اینکه تغییر اقلیم قابل انکار نیست، ادامه داد: نوع بارش، بیابان زدایی، گرد و غبار، تبدیل برف به آب و دیگر موارد در کنار یکدیگر همه نشان دهنده تغییر اقلیم است.

نجار با اشاره به وجود ۱۴۷ هزار کیلومتر رودخانه بزرگ در کشور گفت: حدود ۱۰ هزار کیلومتر آن ساماندهی شده و در عین حال سیل بندها به صورت مستمر پایش می شوند.

وی عنوان کرد: تصرف حریم کیفی تا رودخانه ها یکی از نکات اصلی است؛ در این دوره خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم که جای شکر آن باقی است ولی بیشتر جاهایی که حادثه و تلفات جانی و خسارت های مالی رخ می دهد به دلیل ساخت و ساز در حریم رودخانه ها است.از مسئولان اجرایی استان انتظار می رود که برآورد دقیقی داشته باشند و انتظار نداشته باشند که تمام مشکلات اسلام و مسلمین را با این خسارت حل کنند.

نجار خطاب به واعظی با اشاره به اینکه دولت عنایت بیشتری به استان در زمینه مدیریت بحران داشته باشد، اضافه کرد: این استان هشت سال تمام عیار دفاع مقدس را پشت سر گذاشته و بعد از آن هم حوادث مختلف زیست محیطی؛ بنابراین حق دارد که مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

کد مطلب 4529130

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