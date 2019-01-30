رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به سیستان و بلوچستان سفر می کند

حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خصوص برنامه های این سفر اظهار داشت: دیدار با آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز زاهدان، دیدار با تشکل های مردمی وابسته به سازمان اعم از هیئات مذهبی، موسسات قرآنی، هیئت امنای مساجد و روحانی مسجد، مداحان شاخص، انجمن های اسلامی، مجمع اساتید گفتمان دینی، کانون های فرهنگی تبلیغی، جلسه با جمعیت بانوان فرهیخته و اقشار تاثیرگذار حوزه بانوان اعم مبلغات سنتی و بانوان فرهیخته از جمله برنامه های این سفر است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: دیدار با مولوی سلامی عالم اهل سنت و نماینده خبرگان رهبری، جلسه با روحانیون مستقر و هجرت، ائمه جماعات و روحانیون جهادی، جلسه مشترک روسای ادارات و همکاران مرکز استان نماز و سخنرانی ریاست محترم سازمان در مسجد حضرت موسی الرضا (ع) و دیدار با خانواده شهداء و دیدار با فعالین فرهنگی اعم از جامعه ایمانی مشعر، قرار گاه خاتم الاوصیاء، هیات رزمندگان اسلام، حزب موتلفه اسلامی، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، بسیج طلاب، بسیج دانش آموزان، حوزه علمیه خواهران و برادران، آستان قدس، بنیاد مهدویت، بنیاد غدیر از دیگر برنامه های محوری این سفر است.