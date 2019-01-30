کلاهبردار حرفه ای در بجنورد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم با سوء استفاده از اعتماد آنان اقدام به کلاهبرداری از این افراد کرده بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

بدری با اشاره به اینکه کارآگاهان با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند محل اختفای این فرد را مورد شناسایی قرار دهند، افزود: کارآگاهان در یک اقدام غافلگیرانه وی را دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی ادامه داد: متهم در بازجویی های به عمل آمده به چهار فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال اعتراف کرد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.