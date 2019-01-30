سد بختیاری باید تکمیل شود / به کمک وزارت نیرو رفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی چهارشنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص بررسی حوادث ناشی از سیل در این استان با اشاره به سفر محمود واعظی به خوزستان و حضور در این نشست اظهار کرد: امیدوارم که این سفر منشأ خیر باشد و تمهیداتی اندیشیده شود که در مقابل حوادث و بلایا آمادگی بیشتری داشته باشیم تا آسیب های کمتری وارد و محنت و رنج مردم نیز کاهش پیدا کند.

شریعتی با اشاره به اینکه حجم سیلاب های جاری و روان آب های فعلی در استان قابل رقابت با سال ۹۵ است با اشاره به بسیج همه فرمانداران برای حضور در مناطق گفت: به نوعی دولت برای مدیریت مسائل به کمک وزارت نیرو آمد. همچنین سپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی و دیگر دستگاه ها همه به کمک آمدند تا بتوانیم حجم روان آب های بعد بارش ها را مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: در پاییز امسال خصوصا در ۱۲ روز اخیر تمام دستگاه های استان بسیج شدند برای اینکه روان آب ها را مدیریت کنند و حجم خالی برای مخازن سدهای استان فراهم کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به سیلاب شهر رفیع گفت: بزرگان شهر رفیع را برای مشاهده کردن وضعیت به محل سیلاب بردیم؛ در این میان جوانان و تمامی اقشار نیز همکاری خوبی داشتند. میزان امکانات اعزامی به روستای آلبوعفری به اندازه شهر رفیع نبود ولی از امشب با بهبود وضعیت ترمیم سیل بند در رفیع اعزام امکانات و تجهیزات به این روستا افزایش خواهیم داشت.

شریعتی توضیح داد: این سیلاب ها باران رحمت الهی است که می توانیم از آنها بیشتر استفاده کنیم؛ سد بختیاری را در بالادست سد دز داریم که ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تکمیل می تواند مانع این روان آب ها و سیلاب ها شود که در وقت مقتضی از آن بهره مند شد.

وی افزود: تمام منابع سد بختیاری برای خوزستان است که جزو معدود مناطقی است که با اقلیم خاص خود قابلیت انتقال آب را هم ندارد؛ قابلیت نگهداری پنج میلیارد مترمکعب و تولید دو هزار مگاوات برق را دارد.

شریعتی با اشاره به اینکه در خوزستان ۶ ماهه اول سال بیشترین خشکسالی و در ۶ ماهه بعدی نیز بهترین ترسالی را شاهد بودیم، گفت: از همه مردم استان خصوصا مناطق درگیر با سیلاب تقدیر و تشکر می کنیم.