۸۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل به خوزستان وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران خوزستان که در راستای بررسی خسارت های ناشی از سیل در این استان برگزار شد، عنوان کرد: استان کثیر البحران خوزستان گرفتاری های بسیاری دارد که امیدوار هستیم با سفرهای مسئولان کشوری مشکلات این استان حل شود؛ خوشبختانه پس از تلاش های فراوان موفق شدیم تا وضعیت فعلی را بهبود ببخشیم.

وی با اشاره به ابربحران خشکسالی در تابستان گذشته افزود: در همین راستا از ابتدای سال جاری تعداد ۳۵ ستاد بحران تشکیل و همچنین کارگروه های ۱۴ گانه نیز مرتب جلسات تخصیصی را برگزار کردند. این چنین روندی در کشور بی نظیر بود به صورت کلی نیز برای بحران های متعدد در استان بیش از ۵۰ جلسه برگزار شد.

حاجی زاده تصریح کرد: در صورتی که هشدارهای قبل از بارندگی اعلام نمی شد، ممکن بود امسال سه برابر خسارت سیل ۹۵ را شاهد می بودیم؛ همراهی مردم در این زمینه نیز بسیار مناسب بود.

وی افزود: مسئله بعدی که در خوزستان با آن مواجه هستیم وضعیت فرسودگی سیل بندها است که به زمان قبل انقلاب و دفاع مقدس باز می گردد و در زمان جنگ هم از این سازه ها برای دفاع استفاده می شد.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه خسارت های سیل سال ۹۵ هنوز پرداخت نشده و گلایه های مردم را به دنبال داشته است، اظهار کرد: اعتبارات لازم در این خصوص باید از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می شد که متاسفانه تا کنون اعتباری تخصیص داده نشده؛ سال ۹۵ میزان خسارت ۹۰۰ میلیارد تومان و امسال نیز تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.