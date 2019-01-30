روند لاک پشتی تکمیل پروژه ۱۶۰ واحدی بنیاد شهید بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ۱۶۰ واحدی بنیاد شهید بروجرد از جمله پروژه هایی است که طی سال های اخیر به دلیل عدم اعتبارات لازم مسکوت مانده و خانواده های شهدای بروجرد که متقاضی این واحدها هستند تا به امروز با مشکلاتی مواجه بوده اند و جلساتی مبنی بر رفع معضلات این پروژه توسط مسئولان مرتبط برگزار شده اما منجر به نتیجه نشده است.

نیاز ۱.۳ میلیاردی برای تکمیل پروژه

مسعود فلاح معاون فنی و عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد در جلسه پیگیری این پروژه ها، اظهار داشت: پروژه ۱۶۰ واحدی بنیاد شهید بروجرد در مساحت ۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع احداث شده است.

وی با بیان اینکه مقرر شده بود که این پروژه ظرف یک سال ساخته و تحویل متقاضیان داده شود، افزود: زیربنای هر واحد ۷۵ متر مربع بوده که برای تکمیل این پروژه مبلغ یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان اعتبار لازم است.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد، تصریح کرد: حدود ۸۸۰ میلیون مبلغ مذکور از طریق بنیاد شهید و استانداری لرستان پرداخت شده است و مابقی آن به میزان ۴۴۰ میلیون تومان به عنوان بدهی، کسری دارد.

روند لاک پشتی تکمیل واحدها

حسن نازاریان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان نیز در این رابطه، اظهار داشت: ساخت پروژه ۱۶۰ واحدی مربوط به خانواده های شهدای بروجرد پروسه طولانی داشته است که امیدواریم با پرداخت مابقی بدهی و پیگیری های لازم این پروژه تکمیل شود.

وی، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بروجرد از شهرهای پیشرفته در استان است انتظار می رود استاندار لرستان دستور پرداخت ۴۴۰ میلیون تومان باقیمانده را صادر کند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، افزود: همچنین مبلغ ۱۳۳ میلیون تومان بابت عدم تایید پروانه و عوارض به شهرداری بروجرد بدهکار هستیم که در این راستا نیز انتظار داریم مسئولان نسبت به تخفیف مبلغ بنیاد شهید بروجرد را مساعدت کنند.

عبدالرحیم رحیمی فرماندار بروجرد نیز در این جلسه، اظهار داشت: خانواده های شهدا حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند و همه مسئولان موظفند در راستای رفع مشکلات این قشر تلاشی مضاعف داشته باشند.

وی با بیان اینکه تمام فعالیت های دستگاه های مربوط به پروژه ۱۶۰ واحدی باید شفاف و روشن باشد تا در آینده مشکل خاصی پیش نیاید، تصریح کرد: یکی از منابع درآمدی شهرداری پرداخت عوارض و ساختمان سازی است که دستگاه های اجرایی باید به انجام این مهم همکاری کنند.

وعده فرماندار برای پیگیری اعتبار پروژه

فرماندار بروجرد، تاکید کرد: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، افزایش قیمت ها و طولانی شدن مدت ساخت پروژه ۱۶۰ واحدی بنیاد شهید و عدم تحویل به متقاضیان، باید تلاش کنیم خانواده های شهدای بروجرد هر چه سریع تر خانه دار شوند.

رحیمی، بیان داشت: ظرف یک هفته آینده بدهی باقیمانده به مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان را از استاندار لرستان پیگیری می کنم.

وی، افزود: همچنین بابت کاهش هزینه پایان کار شهرداری که مبلغ ۱۳۳ میلیون تومان است رایزنی کرده تا در صورت امکان مبلغی کسر شود و مابقی مبلغ باقیمانده را خانواده های شهدای بروجرد پرداخت کنند.

فرماندار بروجرد، گفت: هر گونه بدهی مربوط به مشاوره، ناظر، زمین، پیمانکار و هرگونه مدعی به این زمین باشد بنیاد شهید ملزم به پرداخت آن بوده و خانواده های شهدا هیچ گونه تعهدی ندارند.

رحیمی، گفت: باید برای حل و فصل قرارداد، پیمانکار و بنیاد شهید با هم اقدام کرده و بعد از رفع موارد قرارداد نتیجه را اعلام کنند.

وی، یادآور شد: همچنین هزینه ثبت سند، صورت جلسه تفکیکی، صدور پروانه ساختمانی و... بر عهده خانواده های شهدای بروجرد بوده که البته بنیاد شهید باید پیگیری لازم برای کاهش هزینه ها را داشته باشد.