لایحه بودجه ۹۸ نظر نمایندگان مجلس را تأمین نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته شامگاه چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه دشمنان تلاش کردند انقلاب ۴۰ سالگی خود را نبیند اما این مسئله توهمی بیش نبود، اظهارداشت: انقلاب تأثیر خود را در عرصه بینالمللی، منطقه ای و جهان اسلام گذاشته است.
وی با بیان اینکه ورود دشمن به عراق، سوریه و کشورهای همسایه برای مقابله با جمهوری اسلامی بود اما با ایستادگی ایران و در یک زورآزمایی در سوریه و عراق پوزه آمریکا به خاک مالیده شد تا آن جا که آمریکا در حال خروج از منطقه است، عنوان کرد: اتحاد برخی کشورهای عرب علیه ایران به دلیل تحجرگرایی آنها و ترس از به خطر افتادن منافع است.
خجسته همچنین با بیان اینکه یمن آبروی عربستان را برده است چراکه با دست خالی مقابل عربستان ایستاد و دلیل آن هم مشاورههای جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ایران یکی از امنترین کشورهای جهان است.
دشمنان برای عصبانی کردن مردم به اخلال در نظام اقتصادی روی آوردهاند
وی به نقشه های دشمنان اشاره کرد و با بیان اینکه دشمنان معیشت مردم را نشانه رفته اند و برای عصبانی کردن مردم به اخلال در نظام اقتصادی روی آوردهاند، تاکید کرد: دولت و مجلس باید معیشت مردم را مدیریت کنند و نباید اجازه خروج گوسفند و دام مولد از کشور را داد چراکه در غیر این صورت سالهای آینده کشور برای تأمین گوشت با مشکل مواجه میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تلاش برای رفع خودتحریمیها عنوان کرد: قوه قضاییه باید با مفسدان به طور جدی برخورد کند.
لایحه بودجه ۹۸ نظر نمایندگان را تأمین نکرده است
خجسته با بیان اینکه امروز مجلس در معرض یک امتحان بزرگ قرار دارد و باید مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند به لایحه بودجه ۹۸ اشاره کرد و با بیان اینکه این لایحه نظر نمایندگان را تأمین نکرده است، گفت: آنچه مورد نظر ماست در لایحه بودجه دیده نشده چراکه حقوق، یارانه و سایر موارد باید متناسب با تورم دیده شود.
وی با بیان اینکه راهکارهایی برای معیشت در بودجه دیده نشده در حالی که حاکمیت، دولت و مجلس باید مشکلات معیشت را حل کنند به فرار مالیاتی اشاره کرد و بابیان اینکه افرادی چون آقازادهها و رانتخواران به این اقدامات دست میزنند، از وجود ۳۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی خبر داد و عنوان کرد: نظارت مجلس خوب نیست و نسبت به آن گلایهمندیم.
خجسته با اشاره به اینکه باید منابعی برای تأمین معیشت مردم دیده شود و از دولت انتظار داریم ضمن نظارت بر بازار سکه و ارز با اخلالگران مبارزه کند، گفت: ۳۰ دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد و اینکه توان برخورد با سلطانها را نداریم عجیب است و اگر در تعیین تکلیف معیشت مردم قصور شود مطمئن می شویم یک جریان نفوذ در کشور وجود دارد.
ثباتی در بازار وجود ندارد و این موضوع باعث عصبانیت مردم شده است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز ثباتی در بازار وجود ندارد و این موضوع باعث عصبانیت مردم شده است، عنوان کرد: دامپروری ایران در خاورمیانه حرف برای گفتن دارد به طوری که دام خود را صادر میکنیم اما به سمتی رفته ایم که از کشورهای بیگانه گوشت وارد میکنیم.
خجسته با اشاره به اینکه اگر وزیری در امور توانا نیست باید با او برخورد شود نه اینکه از وزارتی به وزارت دیگر برود، به اظهار نظر اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه «دعا کنید که این هم هست» اشاره کرد و گفت: از وزرای جهاد کشاورزی و صنعت درخواست شده در مجلس حضور یابند و درباره وضعیت گوشت پاسخ دهند که چرا دام مولد با قیمت ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزار تومان از کشور خارج میشود.
خجسته همچنین به وضعیت خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه ۳۴ هزار خودرو به صورت ثبت سفارش غیر واقعی و غیر قانونی انجام شده است، عنوان کرد: معاون وزیر در ثبت سفارشهای غیر قانونی دست داشت که جلوی آن گرفته شد و در حال حاضر متخلفان در زندان هستند.
۴۰۰ هزار نفر قبل از بالا رفتن قیمتها برای دریافت خودرو ثبت نام کرده اند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورا اسلامی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار نفر قبل از بالا رفتن قیمتها برای دریافت خودرو ثبت نام کرده اند، عنوان کرد: دلالان قیمت خودرو را در بازار آزاد تعیین میکنند.
خجسته با بیان اینکه رئیس دیوان محاسبات باید در حوزه نظارتی ورود مقتدارانه ای داشت که محقق نشد، گفت: مجلس باید در نظارت مقتدرانه ورود میکرد ضمن اینکه باید دیوان محاسبات در درجه اول وارد این عرصه میشد.
وی با اشاره به اینکه مجلس باید به سمت نظارت سوق داده شود و اگر این مهم محقق شود مشکلات کشور کاهش مییابد، گفت: مسئولان موظف به پاسخگویی هستند.
خجسته با اشاره به اینکه ۳۰ دستگاه نظارتی داریم اما به خوبی رفتار نمیکنند، اظهار کرد: قیمت دلار که به ۱۰ یا ۱۱ هزار تومان رسیده و قیمت کالاها نیز باید بر همین اساس باشد اما این اتفاق رخ نمیدهد.
نهضت ملی مبارزه با مفاسد در کشور ایجاد شده است
وی با اشاره به اینکه نهضت ملی مبارزه با مفاسد در کشور ایجاد شده اما مجلس در شفافیت و مبارزه با مفاسد ضعیف است، گفت: باید دست مفاسد اقتصادی را رو کنیم و معتقدم مخالفان این موضوع خود ریگی به کفش دارند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لیست مفسدان اقتصادی به سران سه قوه داده شده به قضیه فساد در گمرک اشاره کرد و با بیان اینکه ۳۶۰ هزار نفر در صنعت تولید پارچه و نساجی بیکار شدند چراکه پارچههای چینی وارد کشور میشد، ادامه داد: عده ای از آلمان و چک کریستال وارد میکردند و مارک چینی میزدند تا ۵ درصد عوارض پرداخت کنند در حالی که عوارض واردات از آلمان متفاوت است.
وی بابیان اینکه از زمین، آسمان، دریا و هوا کالا قاچاق وارد میشود و متأسفانه مافیای قاچاق قدرتمندانه فعال است، عنوان کرد: در گمرکات بندرعباس استفاده از ابزار ایکسری صوری است، بنده در آن جا حضور یافتم و گفتم این سیستم فعال شود تا ببینم میزان جلوگیری از قاچاق با آن چگونه است؟ اما آن قدر بازی کردند که با آن کار نکنند، آن جا بود که فهمیدم این سیستم به درستی استفاده نمیشود.
وی افزود: درباره سامانه جامع گمرک که بسیار هم به آن پرداخته شد شاهد اتفاقات بدی هستیم و به همین دلیل مسئولان نظارتی فراخوانده شدند و روز یکشنبه به آن پرداخته میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه یکی از راههای قاچاق خودرو همین سامانه بود، عنوان کرد: جعل فاکتور، جعل مارک، جعل ثبت سفارشها، واردات کالا به صورت کالاهای مرجوعی، ورود موقت، صادرات صوری، دفاتر گمرکی که نظارتی بر آن نیست و دربهای خروجی کالا از مناطق آزاد همه بر قاچاق دامن می زند.
سکوت نمایندگان در برابر تخلفات به معنای تأیید آن است
وی با تاکید براینکه سکوت نمایندگان در برابر تخلفات به معنای تأیید آن است پس نماینده باید حرف بزند و پیگیری کند، عنوان کرد: دستاورد تحقیق و تفحصهای مجلس بسیار زیاد است به طوری که منافع بسیاری از افراد متخلف را به خطر میاندازد و به تهدید ختم میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به عملکرد ضعیف مجلس در حوزه نظارت اشاره کرد و با بیان اینکه اگر به خوبی نظارت میکردیم امروز با این مشکلات مواجه نمیشدیم، گفت: به عملکرد مجلس نمره ۱۰ می دهم.
وی همچنین به وضعیت قطار همدان - تهران اشاره و عنوان کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان برای برقی کردن قطار تهران- همدان – سنندج دیده شده و ۴۵ میلیارد تومان برای انتقال ایستگاه به داخل شهر در بودجه سال آینده تعیین شده است.
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