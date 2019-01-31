سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی در بندر امیرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا الهیار شامگاه چهارشنبه پس از پایان بازدید میدانی از تجهیزات، زیرساخت‌ها و پروژه های عمرانی بندر امیرآباد در جمع خبرنگاران افزود: تلاش برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر یکی از برنامه های مهم بنادر است که در دست اجرا است.

وی بیان داشت: بندرامیرآباد با دارا بودن منطقه ویژه اقتصادی به عنوان بندر نسل سوم و از بنادر بزرگ حاشیه خزر، در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی توسعه فراوان داشته است.

معاون توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به سرمایه گذاری بزرگ ساخت ام دی اف در بندر خاطر نشان کرد: این شرکت با اشتغال زایی فراوان در بندر امیراباد در حال ساخت است که با افتتاح ان شاهد رشد مناسبی در بندر خواهیم بود.

الهیار همچنین وجود راه مناسب را از نیازهای مهم بنادر عنوان کرد و یادآور شد: در این بخش هم علاوه بر راههای دسترسی فعلی برای بندر امیراباد دو راهخ رستمکلا و گهرباران با قوت در دست اجراست.

وی گفت: بندر امیراباد با اتصال به خط راه اهن دارای ویژگی مناسب حمل ریلی است که با افتتاح رو روریلی، امکان تردد در این بخش افزایش یافته و امکان پهلوگیری کشتی ها با امکانات روروریلی فراهم می شود.