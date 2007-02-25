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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۰۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مجمع عمومی فدراسیون کشتی برای انتخاب رییس جدید این فدراسیون و ادامه مسابقات جام جهانی کشتی و رقابت های بین المللی جودوی آلمان از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ششم اسفندماه سال1385 هجری شمسی، مصادف است با هفتم صفر سال 1428هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2007 میلادی.

* مجمع فدراسیون کشتی برای انتخاب رییس جدید این فدراسیون از ساعت 10 صبح امروز در محل آکادمی کمیته ملی المپیک با حضور 11 کاندیدا برگزار می شود.

* روز دوم مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی آنتالیا ترکیه در سالن دلیک سابانجاب شهر آنتالیای کشور ترکیه پیگیری خواهد شد.

* روز دوم رقابت های بین المللی جودوی آلمان در وزن 81- ، 90- ، 100- و 100+ کیلوگرم پیگیری می شود که نمایندگان ایران در این اوزان به ترتیب ایرج امیرخانی، علی محمد نیا، عباس فلاح و احسان رجبی خواهند بود.

* هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های آلمان بوندسلیگا عصر امروز با برگزاری 2 مسابقه زیر به پایان می رسد:
شالکه - لورکوزن
گلادباخ - وردربرمن

* هفته بیست و چهارم مسابقات لالیگای اسپانیا با برگزاری 8 مسابقه زیر پیگیری می شود:
بارسلونا - بیلبائو
سلتاویگو - سانتاندر
گتافه - سویا
جیمناستیک - والنسیا
لوانته - زاراگوزا
اوساسونا - اسپانیول
رئال بتیس - رکرتیوو هوئلوا
ویارئال - مایورکا

* هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری A ایتالیا از عصر امروز با برگزاری 8 دیدار حساس پیگیری می شود که برنامه این بازی ها به شرح زیر است:
میلان - سامپدوریا
کالیاری - لاتزیو
کاتانیا - اینتر
فیورنتینا - آمپولی
لیورنو - آسکولی
مسینا - سیه نا
رم - رجینا
اودنیزه - پارما

* هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان هم با برگزاری 5 دیدار پیگیری می شود که این دیدارها به شرح زیر است:
بلکبرن - پورتسموث
تاتنهام - بولتون
ویگان - نیوکاسل

* فینال جام اتحادیه باشگاه های انگلستان عصر امروز بین دو تیم چلسی و آرسنال برگزار می شود.

* هفته اول از دور برگشت رقابت های والیبال باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 5 مسابقه زیر پیگیری می شود:
ساعت 15 : اتکا تهران - آذرپیام ارومیه ، شفقی (داوراول )، ابراهیم زاده (داوردوم)، ( ناظر: نعمتی )
ساعت 16: استقلال گنبد- سایپا تهران ، شاهمیری (داوراول ) ، جعفری (داوردوم )، ( ناظر: کشفی )
ساعت 17: پیکان تهران - هیات والیبال اصفهان ، محسنی (داوراول)، ترابی (داوردوم)، ( ناظر: جلایر) 
ساعت 18: پگاه ارومیه - بانک کشاورزی تهران ، حق بین (داوراول )، یزدان پناه(داور دوم )،( ناظر: بندری)
ساعت 19 : برق تهران - آیدانه چالدران، صباغ(داوراول ) ، قریب (داوردوم )، (ناظر: خوشدل)

کد مطلب 452923

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