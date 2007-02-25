تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ششم اسفندماه سال1385 هجری شمسی، مصادف است با هفتم صفر سال 1428هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2007 میلادی.

* مجمع فدراسیون کشتی برای انتخاب رییس جدید این فدراسیون از ساعت 10 صبح امروز در محل آکادمی کمیته ملی المپیک با حضور 11 کاندیدا برگزار می شود.

* روز دوم مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی آنتالیا ترکیه در سالن دلیک سابانجاب شهر آنتالیای کشور ترکیه پیگیری خواهد شد.

* روز دوم رقابت های بین المللی جودوی آلمان در وزن 81- ، 90- ، 100- و 100+ کیلوگرم پیگیری می شود که نمایندگان ایران در این اوزان به ترتیب ایرج امیرخانی، علی محمد نیا، عباس فلاح و احسان رجبی خواهند بود.

* هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های آلمان بوندسلیگا عصر امروز با برگزاری 2 مسابقه زیر به پایان می رسد:

شالکه - لورکوزن

گلادباخ - وردربرمن

* هفته بیست و چهارم مسابقات لالیگای اسپانیا با برگزاری 8 مسابقه زیر پیگیری می شود:

بارسلونا - بیلبائو

سلتاویگو - سانتاندر

گتافه - سویا

جیمناستیک - والنسیا

لوانته - زاراگوزا

اوساسونا - اسپانیول

رئال بتیس - رکرتیوو هوئلوا

ویارئال - مایورکا

* هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری A ایتالیا از عصر امروز با برگزاری 8 دیدار حساس پیگیری می شود که برنامه این بازی ها به شرح زیر است:

میلان - سامپدوریا

کالیاری - لاتزیو

کاتانیا - اینتر

فیورنتینا - آمپولی

لیورنو - آسکولی

مسینا - سیه نا

رم - رجینا

اودنیزه - پارما

* هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان هم با برگزاری 5 دیدار پیگیری می شود که این دیدارها به شرح زیر است:

بلکبرن - پورتسموث

تاتنهام - بولتون

ویگان - نیوکاسل

* فینال جام اتحادیه باشگاه های انگلستان عصر امروز بین دو تیم چلسی و آرسنال برگزار می شود.

* هفته اول از دور برگشت رقابت های والیبال باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 5 مسابقه زیر پیگیری می شود:

ساعت 15 : اتکا تهران - آذرپیام ارومیه ، شفقی (داوراول )، ابراهیم زاده (داوردوم)، ( ناظر: نعمتی )

ساعت 16: استقلال گنبد- سایپا تهران ، شاهمیری (داوراول ) ، جعفری (داوردوم )، ( ناظر: کشفی )

ساعت 17: پیکان تهران - هیات والیبال اصفهان ، محسنی (داوراول)، ترابی (داوردوم)، ( ناظر: جلایر)

ساعت 18: پگاه ارومیه - بانک کشاورزی تهران ، حق بین (داوراول )، یزدان پناه(داور دوم )،( ناظر: بندری)

ساعت 19 : برق تهران - آیدانه چالدران، صباغ(داوراول ) ، قریب (داوردوم )، (ناظر: خوشدل)

