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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

دبیرمجمع نمایندگان گلستان:

مجمع خیران استاندارد تشکیل شود/ لزوم فرهنگ سازی استاندارد

مجمع خیران استاندارد تشکیل شود/ لزوم فرهنگ سازی استاندارد

گرگان- دبیرمجمع نمایندگان گلستان با بیان این که مجمع خیران استاندارد تشکیل شود بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه استاندارد تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی، صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت استاندارد اظهار کرد: در همه زمینه ها باید استاندار را رعایت کرد و فقط منوط به کشاورزی و اقتصادی و تولیدی نیست.

وی افزود: استاندارد باید در حوزه های اجتماعی، سیاسی و غیره رعایت شود که متاسفانه در کشور ما گاهاً رعایت نمی شود.

غراوی تصریح کرد: در فرهنگ سازی استاندارد نتوانستیم کارهای بزرگ انجام دهیم، بازرسی و نظارت نیاز است و انگیزها می تواند به ما را کمک کند تا به استانداردهای بین المللی نزدیک شویم.

وی با بیان این که نیازمند زمان هستیم، گفت: آموزش از اصلی ترین مواردی است که باید به آن پرداخته شود و اگر این بعد تقویت شود می توان به نقطه ایده آل رسید و امیدواریم که در سریعترین زمان این اتفاق رقم بخورد.

غراوی بیان کرد: مجامع خیران زیادی در کشور وجود دارد اما مجمع خیران استاندارد چیزی وجود ندارد و می توان از نیروی جوان در این زمینه بهره گرفت و با کمترین هزینه کیفیت را بالا برد.

وی تأکید کرد: صنعتی شدن جامعه امروز نیازمند توجه بیشتر به این مقوله است و باید به حقوق مصرف کننده توجه شود.

کد مطلب 4529238

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