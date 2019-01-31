مجمع خیران استاندارد تشکیل شود/ لزوم فرهنگ سازی استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی، صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت استاندارد اظهار کرد: در همه زمینه ها باید استاندار را رعایت کرد و فقط منوط به کشاورزی و اقتصادی و تولیدی نیست.

وی افزود: استاندارد باید در حوزه های اجتماعی، سیاسی و غیره رعایت شود که متاسفانه در کشور ما گاهاً رعایت نمی شود.

غراوی تصریح کرد: در فرهنگ سازی استاندارد نتوانستیم کارهای بزرگ انجام دهیم، بازرسی و نظارت نیاز است و انگیزها می تواند به ما را کمک کند تا به استانداردهای بین المللی نزدیک شویم.

وی با بیان این که نیازمند زمان هستیم، گفت: آموزش از اصلی ترین مواردی است که باید به آن پرداخته شود و اگر این بعد تقویت شود می توان به نقطه ایده آل رسید و امیدواریم که در سریعترین زمان این اتفاق رقم بخورد.

غراوی بیان کرد: مجامع خیران زیادی در کشور وجود دارد اما مجمع خیران استاندارد چیزی وجود ندارد و می توان از نیروی جوان در این زمینه بهره گرفت و با کمترین هزینه کیفیت را بالا برد.

وی تأکید کرد: صنعتی شدن جامعه امروز نیازمند توجه بیشتر به این مقوله است و باید به حقوق مصرف کننده توجه شود.