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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۸

استاندار تهران:

آبادی روستاهای استان تهران سبب مهاجرت معکوس به این مناطق می شود

آبادی روستاهای استان تهران سبب مهاجرت معکوس به این مناطق می شود

تهران- استاندار تهران گفت: آبادی روستاهای استان تهران سبب مهاجرت معکوس به این مناطق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه هم اندیشی استاندار تهران و دستگاه های نظارتی استان تهران با بخشداران و دهیاران، با حضور سعیدرضا جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، تواهن معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و امام جمعه قرچک برگزار شد، طی سخنانی گفت :سیاست دولت بر این است که با عمران و آبادی و ایجاد اشتغال باعث مهاجرت معکوس به روستاها شود.

وی افزود: وجوه ارزش افزوده به همین منظور برای نخستین بار به این شکل گسترده مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز شد.

استاندار تهران همچنین به طولانی بودن زمان و افق بازنگری طرح هادی توسط بنیاد مسکن اشاره نمود و تاکید کرد :تسریع در بازنگری طرح هادی روستاها ضرورت است.

محسنی بندپی از تمام مسؤلان ذی ربط خواست که در قوانین مالی دهیاری‌ها تجدیدنظر کرده و در صورت امکان اختیارات بیش‌تری به دهیاران به‌عنوان کسانی که در خط مقدم جبهه خدمت به روستاییان هستند داده شود که از آن جمله می‌توان به افزایش تخصیص درصد حق استفاده از وجوده واریزی عوارض ارزش افزوده به حساب دهیاری‌ها در امور جاری دهیاری اشاره نمود.

کد مطلب 4529254

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