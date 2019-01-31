۹۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در مراسمی با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، زاهدی استاندار قزوین، داود محمدی، سیده حمیده زرآبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بهره برداری از چند طرح کشاورزی در استان قزوین آغاز شد.

وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح سیلوی آبیک در جمع خبرنگاران گفت: پایانه های صادراتی کشاورزی با توجه به نقشی که در توسعه صادرات این بخش دارند، گسترش پیدا می کنند.

حجتی با اشاره به لزوم تقویت حوزه بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی، افزود: پایانه‌های صادراتی یکی از نیازهای اساسی کشور در حوزه کشاورزی به شمار می رود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: محصولات و فرآورده های کشاورزی کشور از ظرفیت بالایی برای صادرات برخوردارند و باید از این ظرفیت برای ارزآوری بیشتر استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی مناسب برای بازاریابی محصولات و فرآورده های کشاورزی ضروری است و در این میان باید برای بازاریابی محصول نیز اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی یادآورشد: کشور ما با تنوع اقلیمی که دارد در صورت مدیریت صحیح و مناسب منابع برای تامین امنیت غذایی مشکلی نخواهد داشت.

اجرای ۸۰۰ هزار هکتار آبیاری نوین

حجتی در خصوص اهمیت توسعه آبیاری های نوین اظهارداشت: آبیاری های نوین با هدف افزایش تولید و کاهش مصرف آب در اولویت برنامه ها قرار دارد و تاکنون ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی کشور به سیستم های مدرن آبیاری مجهز شده اند.

وی گفت: سیستم های نوین آبیاری در سطح ۲ میلیون و۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در دستور کار قرار دارد و این کار با سرعت ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در سالیان گذشته استان قزوین در خصوص اجرای طرح های نوین آبیاری سرعت مناسبی نداشت و کمی عقب مانده بود که در این راستا امسال هفت هزار هکتار آبیاری نوین در این استان در دست اجراست که دستاورد بزرگی محسوب می شود.

وزیر جهاد کشاورزی یادآورشد: قزوین با توجه به ظرفیت های خوب خود می تواند در توسعه گلخانه ها و پایانه های صادراتی پیشگام باشد.

حجتی همچنین با اشاره به ظرفیت صنعت دام داخلی اظهارداشت: در حال حاضر ۹۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور در داخل تولید و تامین می شود که امسال به دلیل نوسان ارز و افزایش قیمت گوشت، واردات این محصول به کشور افزایش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: با تمهیدات پیش بینی شده امیدواریم بتوانیم قیمت گوشت را بزودی متعادل کنیم.

به گفته ی وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی بیش از چهار هزار طرح با ۴۳ هزار میلیارد ریال اعتبار در سراسر کشور افتتاح خواهد شد.