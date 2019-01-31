کارنامه درخشان ولایت فقیه  بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش طلایهداران فجر فاطمی که با حضور ائمه جمعه و جماعات استان اصفهان در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: به گفته امام خمینی (ره) حفظ پیروزی از کسب آن بسیار سختتر است اما ملت ایران در طول سالهای گذشته با عشق و ایمان و با سرسپردگی به فرامین و صحبتهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب از این انقلاب پاسداری کردند تا امروز این انقلاب به سن پختگی و ۴۰ سالگی پا نهاده است.
وی با بیان اینکه رسیدن یک انقلاب به ۴۰ سالگی در دنیا بی سابقه است و انقلابهایی مانند مصر، تونس، افغانستان و غیره یکی دو سال بیشتر پا برجا نبوده است، افزود: تاریخ نشان داده است ملت ایران در برابر ظلم و استکبار ساکت نبوده است و بر همین اساس در ادامه قیام سرداران حقیقتجوی کشورمان، ملت ایران در سال ۵۷ با رهبری امام خمینی (ره) پرده سیاه ظلم را کنار زدند و بساط استکبار را از کشور ایران برچیدند.
تاریخ ایران نشان می دهد مردم در برابر استکبار هیچ گاه ساکت نبودند
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در طول هزاران سال حکومت پادشاهان کشور ما پر از انسانهای اندیشمند بود اما همواره افراد کم سواد به پادشاهی میرسیدند، بیان داشت: تاریخ ایران نشان میدهد مردم در برابر استکبار هیچ گاه ساکت نبودند و بارها قیام کردند اما شکست خوردند.
وی با اشاره به اینکه انقلاب ایران در سال ۵۷ با همراهی تمامی مردم و به دلیل رهبری هوشمندانه امام خمینی (ره) به لطف خدا به پیروزی رسید، ابراز داشت: امیدواریم این انقلاب زمینهساز برپایی حکومت امام زمان (عج) باشد.
سردار نقدی با اشاره به اینکه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سه رکن اصلی انقلاب ما بوده است، تاکید کرد: پس از ۴۰ سال، این سه ویژگی مهم در سرتاسر کشور اسلامی ما همچنان جریان دارد.
انقلاب اسلامی ایران کلید فتح در برابر دشمنان را به آزادگان دنیا نشان میدهد
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران راه را بر دیگر انقلابهای دنیا نیز گشوده است، گفت: انقلاب ما راه ایستادگی در برابر استکبار را به مردم جهان نشان میدهد و پس از ۴۰ سال همچنان مانند جوانی سرزنده کلید فتح در برابر دشمنان را به آزادگان دنیا ارائه می دهد.
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به رهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول این سالها ابراز داشت: تنها با شجاعت و رهبری ایشان کشور ایران توانست از گردنههای سخت در سالهای گذشته عبور کند، رهبر معظم انقلاب بیشترین قدرت را در کشور ایران اختیار دارند، سالها رئیسجمهور و ۳۰ سال رهبر انقلاب بودند اما اندکی استفاده شخصی از بیتالمال نداشتند.
کارنامه درخشان ولایت فقیه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است
وی کارنامه درخشان ولایت فقیه را بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی توصیف و تصریح کرد: امروز مصداق عینی ولایت فقیه را در وجود رهبر معظم انقلاب مشاهده میکنیم که حلم و صبر در برابر دیگران در کنار شجاعت در بیان و عملکرد از بارزترین نشانههای آن است.
سردار نقدی با اشاره به دشمنی همیشگی سردمداران کفر و استکبار با ملت ایران ابراز داشت: زمانی که در یک کشور رئیسجمهوری به جرم فساد دستگیر میشود آن را نشانه اقتدار میدانند بدون اینکه به میزان بالای فساد در آن کشور اشاره کوچکی داشته باشند آنگاه اگر در کشور ما رئیس بانک یا پسر یکی از مقامات دستگیر شود صحبت از فساد سیستماتیک میکنند و برعلیه قوه قضاییه موضع میگیرند.
شکوفایی اقتصادی ایران در گرو توجه به ظرفیتهای داخلی کشور است
وی با اشاره به اینکه رفع معضلات اقتصادی در برابر مشکلاتی که در طول ۴۰ سال از آن عبور کردیم بسیار آسان است، تاکید کرد: تا زمانی که شکوفایی اقتصاد خود را در روابط خارجی جستوجو کنیم به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت استفاده از منابع داخلی برای رفع مشکلات کشور اظهار داشت: توجه به پنج اصل شامل علم، فناوری، منابع، پول و نقدینگی و نیروی انسانی در شکوفایی اقتصادی موثر است و مسئولان کشور ما باید فعالیتهای خود را در این امور متمرکز کنند.
وی اضافه کرد: بسیاری از رموز علمی و کشفیات در طول تاریخ توسط نخبگان علمی و دانشمندان ایرانی انجام شده است و هنوز ظرفیتهای خوبی از وجود انسانهای متفکر و مسلط به علوم مختلف در کشور داریم که باید به خواستههای آنهاو ایجاد زیرساختهای لازم برای تبدیل علم آنها به دستاوردهای موثر در راستای عبور از مشکلات توجه ویژه کنیم.
سردار نقدی با تاکید بر ضرورت بیان پیشرفتهای کشور در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار نقد و آسیب شناسی مسائل مختلف تصریح کرد: فساد مالی، اخلاقی و سیاسی در دوران حکومت هزارساله پادشاهان بر ایران حاکم بود و بیگانگان در تمام امور کشور ما دخالت میکردند اما انقلاب اسلامی به سلطه پادشاهان ظالم و دنیای استکبار بر کشور ایران خاتمه داد.
امروز کشور ایران به عنوان مستقلترین کشور جهان شناخته میشود
وی تاکید کرد: امروز انقلاب اسلامی ما به مرحلهای از پیشرفت و اقتدار رسیده است که به عنوان مستقلترین کشور جهان شناخته میشود و هیچ کس جرئت تعرض و دخالت در امور کشورمان را ندارد که نشان از رسیدن به دو ویژگی مهم آزادی و استقلالی است که نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه به آن مفتخر بوده است.
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