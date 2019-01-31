زمینه تحقیق و پژوهش باید برای دانش آموزان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی صبح پنج شنبه در دیدار با جوانان و دانشگاهیان فیروزکوه در فرهنگسرای آفرینش طی سخنانی گفت: فیروزکوه با داشتن ۵ هزار دانش آموز می بایست در راستای گسترش پژوهش فعال تر ورود کند.

وی گفت: فیروزکوه نیازمند مکان دولتی مناسبی در زمینه تحقیقات فیزیک، شیمی و زیست شناسی است، تا دانش آموزان بتوانند، تحقیقات خود را در زمینه این علوم انجام دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برنامه ها و ابزارهای موجود برای کنترل والدین بر کودکان خود در اینترنت خبر داد و افزود: والدین می توانند از این ابزارها استفاده کنند، تا نظارت بیشتری بر عملکرد کودکان خود داشته باشند.

آذری جهرمی در خصوص مشکل ارتباطی روستاهای فیروزکوه نیز گفت: از ۶۹ آبادی موجود در فیروزکوه ۵۵ آبادی مشکل ارتباطی ندارند و این مشکل برای مابقی ۱۴ آبادی دارای ایراد ارتباطی نیز تا پایان خرداد ۹۸ به طور کامل رفع می شود.

بر اساس این گزارش، پژوهشگاه هسته ای دانش آموزی فیروزکوه با ظرفیت پذیرش ۱۰۰ دانش آموز نیز صبح پنج شنبه با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد.

وی بعد از فیروزکوه به دماوند سفر خواهد کرد.