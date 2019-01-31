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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

با اعتبار ۱۲۳۰ میلیارد ریال؛

۷۶ طرح عمرانی و اقتصادی در دیر اجرا یا افتتاح می‌شود

۷۶ طرح عمرانی و اقتصادی در دیر اجرا یا افتتاح می‌شود

بوشهر - فرماندار شهرستان دیر از اجرا و افتتاح ۷۶ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال در به مناسبت دهه فجر در شهرستان دیر خبر داد.

کریم علی حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در دیر، با بیان اینکه بدون همراهی رسانه‌های شهرستان توسعه پایدار محقق نخواهد شد گفت: در دهه مبارک فجر ۷۶ طرح عمران و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی، منابع داخلی دستگاه های اجرایی و تسهیلات بانکی در این شهرستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: افتتاح کارخانه رب گوجه فرنگی، لایروبی بندر تجاری دیر، ساختمان جهاد سازندگی، شبکه توزیع آب روستایی، روکش آسفالت، گلخانه، چمن مصنوعی، منابع طبیعی و آبخیزداری از جمله طرح هایی است که در دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه رویکرد فرمانداری ایجاد سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و بازگشایی گره مشکلات سرمایه گذاران در شهرستان است خاطر نشان کرد: طرح های ساختمان منابع طبیعی، جاده وفاق، آموزشگاه‌های عصمت دوراهک، فاطمه زهرا، فارابی و حضرت خدیجه آبدان از جمله طرح های شاخصی است که عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

علی حسنی همچنین از برگزاری ۱۲۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، مذهبی و عمرانی در دهه فجر در این شهرستان خبر داد و افزود: دهه فجر فرصت مناسبی است تا مردم از خدمات دولت در ابعاد مختلف آگاهی پیدا کنند و بیان این خدمات به مردم و باعث تقویت انقلاب خواهد شد.

فرماندار دیر با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت معتمدان شهر و روستا و دیدگاه های همه جناح های سیاسی برای توسعه و پیشرفت شهرستان گفت: برای برطرف کردن دغدغه های مردم همه باید احساس مسئولیت کنند، به طوریکه مردم روحیه مطالبه گری داشته و مسئولان هم خواسته های آنان را جامه عمل بپوشانند.

کد مطلب 4529305

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