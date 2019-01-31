کریم علی حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در دیر، با بیان اینکه بدون همراهی رسانه‌های شهرستان توسعه پایدار محقق نخواهد شد گفت: در دهه مبارک فجر ۷۶ طرح عمران و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی، منابع داخلی دستگاه های اجرایی و تسهیلات بانکی در این شهرستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: افتتاح کارخانه رب گوجه فرنگی، لایروبی بندر تجاری دیر، ساختمان جهاد سازندگی، شبکه توزیع آب روستایی، روکش آسفالت، گلخانه، چمن مصنوعی، منابع طبیعی و آبخیزداری از جمله طرح هایی است که در دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه رویکرد فرمانداری ایجاد سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و بازگشایی گره مشکلات سرمایه گذاران در شهرستان است خاطر نشان کرد: طرح های ساختمان منابع طبیعی، جاده وفاق، آموزشگاه‌های عصمت دوراهک، فاطمه زهرا، فارابی و حضرت خدیجه آبدان از جمله طرح های شاخصی است که عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

علی حسنی همچنین از برگزاری ۱۲۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، مذهبی و عمرانی در دهه فجر در این شهرستان خبر داد و افزود: دهه فجر فرصت مناسبی است تا مردم از خدمات دولت در ابعاد مختلف آگاهی پیدا کنند و بیان این خدمات به مردم و باعث تقویت انقلاب خواهد شد.

فرماندار دیر با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت معتمدان شهر و روستا و دیدگاه های همه جناح های سیاسی برای توسعه و پیشرفت شهرستان گفت: برای برطرف کردن دغدغه های مردم همه باید احساس مسئولیت کنند، به طوریکه مردم روحیه مطالبه گری داشته و مسئولان هم خواسته های آنان را جامه عمل بپوشانند.