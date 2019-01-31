۱۵۲ ورزشکار قهرمان ملی و فراملی در قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درافشانی در دومین آئین تجلیل از قهرمانان ورزشی و فراملی در قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته از شش تیم ورزشی به عنوان حامی مالی به طور کامل کمک صورت گرفت که در سال ۹۸ هم حمایت‌ها ما از تیم‌های ورزشی بیشتر می‌شود.

درافشانی اظهار کرد: مدیریت جدید شهری و اعضای شورای شهر قزوین نگاه ویژه‌ای به حوزه ورزش دارد و توجه به فعالیت بدنی، تحرک و ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی و نشاط اجتماعی نقش بسزایی دارد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین افزود:حمایت‌های اعضای شورای شهر و مدیریت شهری قزوین از حوزه ورزش و نگاه ویژه آنها به این موضوع، بعد از انقلاب بی‌نظیر بوده است.

درفشانی با بیان اینکه توجه به ورزش، توجه به خانواده است، تصریح کرد:گرایش و سوق یافتن به مقوله ورزش موجب جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی جوانان و مصون ماندن آنها از ناهنجاری‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: نگاه مدیریت شهری قزوین نگاه انسان‌محور است که با حمایت‌های لازم، برای کهن شهر قزوین گام موثری برمی‌داریم.

در این مراسم با حضور جمعی از آیت الله عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، زرآبادی و محمدی نمایندگان استان قزوین و طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، شهردار قزوین، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و جمعی از مدیران استانی و شهری از ۱۵۲ ورزشکار قهرمان مدال آور رقابت های بین المللی، آسیایی، جهانی و ملی تجلیل شد.