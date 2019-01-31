به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره‌برداری ۴۷ پروژه عمرانی و تولیدی در حوزه کشاورزی استان، اظهار کرد: این پروژه‌ها در دهه فجر افتتاح می‌شود.

وی شرکت در برنامه تجدید میثاق با آرمان‌های امام، دیدار با خانواده‌های معزز شهدا، شرکت در نمایشگاه توانمندی‌های استان، ارائه عملکرد چهل‌ساله فعالیت‌ها و پیشرفته‌ای این حوزه، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی را ازجمله برنامه‌های دانست که در دهه فجر اجرا می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اضافه کرد: این سازمان با تشکیل کمیته روستایی و عشایری و برنامه‌ریزی مناسب و تشکیل جلسات مختلف با اعضای کمیته‌ها سعی کرده است تا امور آن‌چنان‌که درخور و شایسته چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی است برگزار شود.

موسوی در بخش دیگری تأکید کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و تولیدی زمینه اشتغال ۸۲۳ نفر به‌صورت مستقیم و ۹۱۶ نفر به‌صورت غیرمستقیم در استان فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه‌های قابل‌افتتاح شامل ۱۸ طرح در شهرستان نظرآباد، ۱۴ طرح در شهرستان ساوجبلاغ، پنج طرح در شهرستان اشتهارد، چهار طرح در شهرستان فردیس، سه طرح در شهرستان کرج و سه طرح در شهرستان طالقان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز عنوان کرد: ۲۷ طرح درزمینهٔ آب‌وخاک، ۱۴ طرح زارعی، باغبانی و احداث گلخانه، سه طرح تولیدات دامی، سه پروژه صنایع تبدیلی و تکمیلی و یک طرح توسعه مکانیزاسیون در این ایام بهره‌برداری می‌شود.