روند معرفی شهردار رامسر از سوی استانداری طولانی شده است

محمد جعفر خلخالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند انتخاب شهردار رامسر اظهار داشت: شورای اسلامی شهر رامسر طی صورتجلسه شورا در مورخ ۲۱ آذر سال جاری شهردار منتخب را به استانداری مازندران معرفی و در همان روز سرپرست شهرداری نیز انتخاب شد.

وی افزود: استعلام های انجام شده به جهت فعالیت شهردار منتخب در استان گیلان از استان مازندران به استان گیلان در حال انجام است که روند آن طولانی شده و کماکان منتظر پاسخ و نظر استانداری مازندران هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر رامسر تصریح کرد: شهرداری رامسر با توجه به اینکه از ۲۱ آذر سال جاری تاکنون با سرپرست اداره می شود کلیه فعالیت ها اهم از عمرانی، خدماتی، شهرسازی و ... انجام می شود و با انتخاب و بکارگیری پیمانکاران در نواحی ۱ و ۲ و ۳ رامسر و انتخاب پیمانکار رودخانه صفارود و پل سخت سر و پل چپرسر کلیه قراردادها منعقد و فعالیت های عمرانی در حال اجرا است و وقفه ای در پروژه ها دیده نمی شود.

وی افزود: آسفالت کوچه ها و معابر و خیابانها با توجه به گرانی قیمت قیر حرکت در این مسیر بسیار کند بوده و شهرداری در بخش لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر فعالیت دارد.

خلخالی گفت: با توجه به قراردادها که در زمان شهردار سابق شهر با پیمانکاران آسفالت منعقد شده بود کلیه تعهدات پیمانکاران اجرایی شد و قراردادهای جدید در حال حاضر در دست بررسی و آنالیز برای ارائه به پیمانکار جهت عقد قرارداد جدید با توجه به قیمت ارائه شده قیر که ۴ میلیون تومان است محاسبه می شود.

وی تاکید کرد: از کلیه شهروندان عزیز خواهشمندم با پرداخت بموقع عوارض های نوسازی خود به شهرداری در این امر کمک کنند تا بتوانیم فعالیت های عمرانی خود را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۸ از شهرداری به شورای اسلامی شهر رامسر ارسال شد و شورا در حال بررسی بودجه ارائه شده است خاطر نشان کرد: شورا مصمم است با هماهنگی های لازم نسبت به افزایش بودجه سال ۹۸ با همکاری شهرداری اقدامات مهمی انجام دهد که با کمک و مساعدت عامه مردم این امر محقق می شود که خبر خوبی برای شهروندان رامسری است.