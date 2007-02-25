8500 مدرسه از طریق شبکه اینترنت به هم متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، ذبیح الله فیض آبادی شب گذشته در جمع روسای آموزش و پرورش و مسئولان فناوری اطلاعات آموزش و پرورش استان مازندران ، افزود: به منظور دسترسی حداقل 10 میلیون دانش آموز به اطلاعات و دانش روز ، شبکه ملی اینترنت توسعه و تقویت شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات موجود برای توسعه شبکه رشدبه سمت محتوای الکترونیکی هدایت شده است افزود: دارالقرآن الکترونیکی ، بانک جامع کتابخانه مدارس ، پژوهش سرای الکترونیکی دانش آموزان و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی الکترونیکی از سرویس های جدید شبکه رشد است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در فناوری اطلاعات و ارتباطات از تجهیز 10 هزار مدرسه در کشور به IT خبر داد و گفت: 78 درصد مدارس مقطع متوسطه مجهز به IT هستند.

وی ، آموزش و فرهنگ سازی را گامی مهم در استفاده از فناوری دانست و تاکید کرد: در سال آینده، 28 درس به صورت الکترونیکی به دانش آموزان ارائه خواهد شد.

فیض آبادی ، استانداردسازی فضا و تجهیزات گسترش it در آموزش و پرورش را مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: برای 11 میلیون دانش آموز حساب اینترنتی افتتاح می شود.

وی ، تهیه پرتال و توسعه مدارس الکترونیکی را از تعهدات آموزش و پرورش در سال گذشته برشمرد و گفت: تجهیز 500 دبیرستان به آزمایشگاه رایانه ، تولید 14 درس به صورت الکترونیکی ، تهیه 51 قلم نرم افزار آموزشی ، خرید 74 محصول آموزشی الکترونیکی از معلمان ، دانش آموزان و کارشناسان و تهیه آزمایشگاه سیار IT برای مدارس از جمله اقداماتی است که در سال 84 انجام شده است.

