البرز با وسعت کم شاهراه مواصلاتی ۱۳ استان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح پنجشنبه در همایش گرامیداشت چهل‌سالگی انقلاب اسلامی که به همت جمعیت هلال‌احمر برگزار شد، با اشاره به وسعت کم استان البرز، اظهار کرد: این در حالی است که البرز شاهراه مواصلاتی سیزده استان کشور است به عبارتی در مسیر ترددی سیزده استان کشور قرارگرفته است.

وی در بخش دیگری با اشاره به حوادثی که سال گذشته به وقوع پیوست، گفت: نیروهای هلال‌احمر به‌خوبی وظایف خود را انجام داده و به مردم امدادرسانی کردند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هلال‌احمر در هیچ حادثه‌ای متهم نشده است، گفت: به یاد نمی‌آورم تا به امروز جمعیت هلال‌احمر استان البرز به دلایل مختلفی ازجمله دیر رسیدن یا نرسیدن سر حادثه متهم شده باشد و این‌یک امتیاز بزرگ است.

کولیوند با اشاره به وقوع زلزله در کرمانشاه، گفت: در این حادثه شاهد حضور به‌موقع نیروهای هلال‌احمر از گوشه گوشه کشور بودیم و نیروهای هلال‌احمر استان البرز نیز در این حادثه به کمک هم‌وطنان شتافتند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر با مدیریت کارآمد و تربیت نیروهای جوان می‌تواند فعالیت‌های مؤثرتری داشته باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از مشخص شدن وظیفه هر دستگاه در قانون جدید خبر داد و گفت: بعد از ٣٠ سال توانستیم در قانون جدید، برای تمام دستگاه‌های کشور وظیفه مشخص کنیم.