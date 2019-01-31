۳۵ پروژه حوزه ساخت و توسعه راهها در مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد نظری به بهره برداری از پروژه های عمرانی این اداره کل در ایام دهه فجر اشاره و اظهار داشت : از این رو این اداره کل در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که فرصت مغتمی است برای تجدید بیعت و میثاق با خون شهدا و ایثارگران انقلاب و مقام معظم رهبری توانست بیش از هزار و ۳۵۵ واحد مسکن مهر و ۳۵ پروژه در حوزه ساخت و توسعه راهها ، فنی و اجرایی و ساختمانهای دولتی با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال به بهره برداری برساند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در خصوص پروژه های راهسازی این اداره کل عنوان نمود : تکمیل شبکه راهها در شتاب بخشیدن به توسعه موثر بوده و سرمایه گذاری در این زمینه از جمله سرمایه گذاری زیربنایی محسوب می شود. از این رو این اداره کل در این ایام ۴ پروژه در حوزه ساخت و توسعه راهها از جمله احداث پل پنبه چوله ساری، تعریض و بهسازی حسین آباد، طوسکلا، بهسازی و تعریض راه روستایی به شهرک گهرباران، میاندرود و بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک صنعتی بابلسر را با اعتباری بالغ بر ۸۷ میلیارد ریال به بهره برداری برساند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه های افتتاحی در بخش راه روستایی یاد آور شد : مازندران با توجه به نوع اقلیم و شرایط توپوگرافی وبه طبع تنوع فراورده های کشاورزی ، مسئله راههای مناسب روستایی به منظور حمل ونقل هرچه سریعتر ، آسانتر و در عین حال ارزانترین فرآورده ها به بازار مصرف یکی از اصلی ترین دغدغه های ذهنی مسئولین محترم استان بوده ، لذا این اداره کل از سال گذشته با مشارکت خوب روستاییان توانست عملیات بهسازی و آسفالت راههای روستایی این استان را به طور گسترده در دستور کار خود قرار دهد تاجایی که بر اساس ارزیابی صورت گرفته جزو استانهای برتر در سطح کشور شد.

وی اضافه کرد: ۲۸ پروژه در قالب احداث یک دستگاه پل ( بسنده عباس آباد ) و بهسازی و آسفالت راه های روستایی به طول ۳۸ کیلومتر و با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۹ میلیارد ریال از جمله پروژه های افتتاحی این اداره کل در حوزه راه روستایی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت فنی و اجرایی نیز دو پروژه را با اعتباری بالغ بر ۵۰۸ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد که احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خاتم الانبیاء بهشهر و ساختمان بخشداری لاله آباد واقع در شهرستان ساری از جمله این پروژه ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران به پروژه های افتتاحی در بخش مسکن اشاره و اظهار کرد: در این ایام بیش از ۱۳۵۵ واحد مسکن مهر در مازندران با اعتباری بالغ بر ۴۷۱ میلیارد ریال در شهرستانهای آمل ، بابل ، بهشهر ، تنکابن ، قائم شهر ، نور و بابلسر به بهره برداری می رسد.