تورهای یک روزه نوروزی در مازندران برگزار می شود

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: به منظور جذب توریسم در ایام تعطیلات نوروز ، طولانی کردن مدت اقامت مسافران ، استفاده از خدمات گردشگری ، فعال کردن دفاتر خدمات مسافرتی و حمایت از آنان در تورهای یک روزه به صورت نمادین و با اسامی خاص در استان مازندران با همکاری دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به اجرا در خواهد آمد.

محمد رضا شیدفر ادامه داد: در ایام تعطیلات نوروز ، 13 تور یک روزه به فراخور حال مسافران برای اولین بار طراحی شده و در تمامی شهرهای استان از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در اختیار گردشگران قرار خواهد گرفت.

وی یکی از راههای توسعه گردشگری استان مازندران و کشور را تقویت توانائی در انجام کارگروهی برشمرد و افزود: فرهنگ سازی در زمینه سفر گروهی در قالب تورهای گرشگری به صورت دسته جمعی از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و تعامل این دفاتر با یکدیگر به منظور معرفی حوزه فعالیت خود می تواند مقدمه ای برای توسعه سفرهای داخلی باشد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران خاطر نشان کرد: آسیب شناسی در زمینه وضعیت گردشگری موجود استان در دستور کار سازمان قرار دارد.

شیدفر یادآور شد: تحلیل گذشته و آنچه تا کنون اتفاق افتاده بررسی وضعیت حال استان و بایدها و نبایدهایی که موجب تقویت این صنعت در استان می شود ، با کمک فعالان این عرصه اعم از جامعه هتلداران ، دفاتر مسافرتی ، واحدهای پذیرایی و بخش خصوصی از جمله برنامه هایی است که پیگیری خواهد شد.