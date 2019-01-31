انقلاب اسلامی ایران به کوری چشم دشمنان وارد پنجمین دهه خود شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی در یادواره شهدای انقلاب و شهدای توپخانه، ادوات و زرهی در دفاع مقدس که با حضور فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه، فرماندار، جمعی از مسؤولان، خانواده های معظم شاهد و اقشار مختلف مردم کاشمر در آستان مقدس امامزاده سید حمزه(ع) برگزار شد، گفت: خدا را شاکریم که به کوری چشم دشمنان چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته و وارد دهه پنجم انقلاب می شویم.

وی با بیان اینکه امروز نیاز به بازآموزی حماسه های دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس داریم افزود: رهبر معظم انقلاب سه پایه اصلی انقلاب را قرآن، عترت و مردم عنوان کردند و طی سال های گذشته مردم با اطاعت از امامین انقلاب اسلامی به میدان آمده اند و با وجود همه فراز و نشیب ها و دشمنی های بی بدیل از انقلاب دفاع کرده و در واقع دل در گرو دفاع از دین و آئین محمد رسول الله(ص) دارند.

فرمانده ‌دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) ابراز کرد: خداوند متعال را شاکریم که به کوری چشم دشمنان، انقلاب اسلامی چهلمین سال از عمر خودش را پشت سر می گذارد و با وجود همه مشکلاتی که امروز در جامعه وجود دارد مردم پای دفاع از دین خدا ایستاده اند و جشن ورود به دهه پنجم انقلاب را برگزار می‌کنند.

فضلی ادامه داد: در هشت سال دفاع مقدس شاهد حضور چهره‌های وارسته و ملی همچون سردار شهید عاصمی بودیم که آثار و برکات حضورشان همواره مورد توجه بود. چهارشنبه‌های آخر هر ماه یاران این شهید در تهران برنامه گردهمایی دارند و این مهم نشان می‌دهد که شهیدان تنها متعلق به یک شهر و منطقه نیستند بلکه متعلق به همه آنانی هستند که پشتیبان ارزش‌ها هستند.

وی که به بیان مراحل مختلف عملیات کربلای ۵ پرداخت و از رشادت های جوانان ایران یاد کرد،اظهار داشت: حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از رزمندگان لشکر سیدالشهدا(ع)درعملیات کربلای ۵ در واقع رزمندگان دریادل بسیجی بودند، که در لبیک به ندای رهبر خویش برای احیای دین خدا به میدان آمده بودند.

فرمانده ‌دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) با اشاره به اینکه فرماندهی معظم کل قوا در یکی از بازدیدهای خود در شلمچه تعبیر عمیق و پرمغزی داشتند و فرمودند «شب‌های عملیات کربلای۵، شب‌های قدر انقلاب است، انس با آن شما را وارسته می‌کند و هر کس آن را فراموش کند، نامش از اردوگاه انقلاب قلم خواهد خورد» تأکید کرد: سپاه بدون بسیج و بسیج بدون سپاه چیزی نیست، سپاه و بسیج لازم و ملزوم هم و هر دو مولود انقلاب هستند که از متن امت برای دفاع از اسلام و انقلاب تشکیل و به میدان آمده اند.