عملیات اجرایی احداث ۲ پروژه آب و برق در تربت حیدریه آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر، رضا اردکانیان که به منظور افتتاح و کلنگ زنی چند طرح عمرانی به خراسان رضوی سفر کرده است صبح پنجشنبه با سفر به تربت حیدریه کلنگ عملیات اجرایی ساخت چند پروژه در این شهرستان را به زمین زد.

قرار است پروژه نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی تولید برق راشد تربت حیدریه با اعتباری بالغ بر ۲۱۵ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی طی مدت سه سال احداث شود.این نیروگاه شامل دو واحد گاز هرکدام به ظرفیت ۱۷۶ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت ۱۷۰ مگاوات خواهد بود و پیش بینی می شود این نیروگاه تا سال ۱۴۰۰ به شبکه سراسری متصل شود.

همچنین وزیر نیرو کلنگ آغاز عملیات ساخت پروژه تکمیل شبکه فاضلاب تربت‌حیدریه با سرمایه‌ای بالغ بر سه هزار میلیارد ریال را نیز بر زمین زد.

این پروژه ظرف چهار سال تکمیل و مشترکان تحت پوشش از ۴۳درصد فعلی به ۱۰۰درصد و ظرفیت تصفیه‌خانه هم از ۱۵۰ لیتر برثانیه به ۳۰۰ لیتر برثانیه افزایش می‌یابد و درمقابل پساب تولیدشده به مدت ۲۵ سال و هر سال ۶.۹ میلیون مترمکعب در طول دوره بهره‌برداری تجاری در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.