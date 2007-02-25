هدف آمریکا کوچک کردن جنبش حماس است/ به اتحاد همه فلسطینی ها در برابر فشارهای آمریکا و اسراییل نیاز است

"خالد محمد الصافی" استاد دانشگاه غزه و کارشناس امور رویکرد فکری حماس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری مهر گفت : توافقنامه مکه را باید تاکید مجددی بر نتایج انتخابات پارلمانی فلسطین دانست، زیرا در توافقنامه به حماس 9 کرسی وبه فتح هم شش کرسی در کابینه داده است واین همان نسبتی که به طور تقریبی هر یک از دو گروه در انتخابات پارلمان از صندوق های آرا به دست آورده بودند.



الصافی افزود : این توافقنامه و این تقسیم کرسی ها نشان می دهد که حماس همچنان خواستار ادامه حضور خود در ساختار سیاسی و مراکز تصمیم گیری سیاسی فلسطین است.



وی درباره میزان تاثیرگذاری مواضع آمریکایی و صهیونیستی بر رویکرد آینده حماس به خبرنگار مهر گفت : نمی توان عوامل فشار آمریکایی وصهیونیستی را بر صحنه فلسطین نادیده گرفت وباید اذعان کرد که موضع گیری های این دو طرف بر صحنه سیاسی فلسطین تاثیر گذار است، اما به اعتقاد من در صحنه فلسطین همزمان با تلاش برای تشکیل دولت وحدت ملی می توان با صبر واستقامت بسیار زیاد در مقابل همسو شدن نگاه آمریکا واسرائیل به مسئله تشکیل این دولت ایستادگی کرد.



این استاد دانشگاه فلسطینی خاطر نشان کرد : هدف آمریکا کوچک کردن حماس است؛ واشنگتن حماسی کوچک می خواهد که به خواسته های کمیته چهارگانه پاسخ مثبت دهد؛ این در حالی است که هیچ نوع فشاری بر طرح مقابل یعنی رژیم صهیونیستی نیست.



وی در این زمینه افزود: در حالی که طرف فلسطینی با نقشه راه موافقت کرد؛ رژیم صهیونیستی آن را رد وبا آن به مخالفت پرداخت.



خالد الصافی پیش نیازهای مقاومت در برابر فشارهای آمریکا را همسو شدن مواضع فلسطینیان وبرخورداری از چتر حمایت عربی واسلامی دانست.



وی ابراز عقیده کرد: یکی از جنبه های مثبت توافقنامه مکه، واگذاری وظیفه مذاکرات(با رژیم اسرائیل) به ابومازن( رئیس تشکیلات خودگردان) است که به خودی خود، یک پیشرفت بزرگ در زمینه هماهنگی بین حماس وفتح محسوب می شود واکنون توپ در زمین اسرائیل است که باید یک گام در این زمینه به جلو بیاید.



این کارشناس امور رویکرد فکری جنبش حماس درباره میزان تاثیر گذاری حماس بر سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) در صورت ورود به ساختار آن به خبرنگار مهرگفت : در واقع باید بگویم که سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) اکنون از نوعی سستی در بنیه وساختار تشکیلاتی وحتی رویکرد سیاسی خود رنج می برد وافرادی همچون یاسر عبد ربه در آن حضور دارند که نماینده هیچ گروه وسازمان فلسطینی نبوده وتنها به نمایندگی خود در شورای اجرایی آن عضویت دارند. از این رو حضور حماس می تواند سبب شکل گیری نقشه تقسیم بندی وسهم بندی های جدیدی در سازمان آزادیبخش فلسطین بر اساس تغییر وتحولات صورت گرفته در قطب بندی های صحنه سیاسی فلسطین شود.



وی افزود : همچنین این حضور می تواند گام مثبتی در تقویت چارچوب های ملی واصول اساسی ملت فلسطین شود. ورود حماس به داخل ساختار سازمان آزادیبخش فلسطین یک تولد دوباره برای این سازمان محسوب خواهد شد.



الصافی خاطر نشان کرد : بدیهی است حماس که اکنون نیمی از صحنه سیاسی فلسطین را در اختیار خود دارد نباید از سازمان آزادیبخش فلسطین که تنها نماینده مشروع ملت فلسطین است، دور باقی بماند. از این رو وحدت ملی علاوه بر نمود یافتن در کابینه فلسطینی باید در داخل سازمان آزادیبخش فلسطین هم عینیت یابد.

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