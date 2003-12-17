قيمت بليط هواپيماها كاهش پيدا نمي كند

وي امروز پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: تاكنون 7 فروند هواپيماي جديد خريداري و به ناوگان هوايي كشور اضافه شده است و تا پايان سال 25 فروندي كه قول داده ايم محقق خواهد شد.

خرم خاطرنشان كرد: قرار است دولت در تقويت ناوگان مساعدت كند كه اگر اين كمك امسال يا سال آينده تحقق پيدا كند خواهيم توانست ناوگان هوايي كشور را نوسازي كنيم.

وي با اشاره به اينكه تاكنون براي خريد 36 فروند هواپيما قرارداد بسته شده، تصريح كرد: مابقي هواپيماها تا پايان سال به ناوگان اضافه مي شود و علاوه بر 36 فروند درصدد تامين تعداد ديگري نيز هستيم كه نوسازي جدي در ناوگان هوايي داشته باشيم.

وزيرراه و ترابري با تاكيد براينكه در سال جاري رشد تصادفات و مرگ و مير درجاده ها كنترل شده است، گفت: سال گذشته رشد فزاينده اي دراين زمينه داشتيم. با اصلاح 330 نقطه حادثه خيز، مشكلات بسياري رفع شد و174 نقطه نيز در دست اجرا ست و اولويت بندي صورت گرفته تا با سرعت بيشتري كارانجام شود.

خرم تاكيد كرد: پيشنهاد ما اين است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه همه نقاط حادثه خيز برطرف شود تا عامل جاده را در تصادفات رانندگي به صفر برسانيم.

وي رعايت مقررات را عامل اصلي درجلوگيري از تصادفات دانست و گفت: وقتي مقررات رعايت نمي شود مشكلات جدي به وجود مي آيد. از سويي خودروهاي فرسوده نيز در جاده ها مشكل آفرين است.

خرم اضافه كرد: ما بدترين مشكلات را در تصادفات اتوبوس ها داريم به همين منظور اتوبوس هاي 30 سال به بالا را حذف كرديم و چند روز گذشته اعلام كرديم كه اتوبوس هاي 26 سال به بالا از رده خارج مي شود.

وزير راه و ترابري ادامه داد: با هماهنگي هاي به عمل آمده با معاونت صادراتي وزارت بازرگاني قرار است تعرفه ها درراستاي افزايش صادرات كاهش داده شود.







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