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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان:

۱۲ فیلم در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گرگان اکران می شود

۱۲ فیلم در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گرگان اکران می شود

گرگان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: ۱۲ فیلم در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گلستان اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عادله کشمیری ظهر پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد، اظهار کرد: سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گلستان از تاریخ ۱۲ الی ۱۸ بهمن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی و سینما کاپری گرگان برگزار می شود.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال جشنواره از استقبال خوبی برخوردار باشد به همین دلیل تلاش کردیم در این دوره از ظرفیت بخش خصوصی نهایت استفاده را ببریم و این جشنواره را با همکاری سینمای جوان استان برگزار می کنیم.

کشمیری ادامه داد: گرامیداشت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی و ایجاد نشاط و امید آفرینی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره در استان است.

وی تصریح کرد: فیلم های جشنواره در قالب سه سودای سیمرغ یک، دو و سه در شهرستان ها برگزار می شود و قرار بر این شده در گلستان سودای سیمرغ یک با ۱۲ فیلم و هر فیلم سه نوبت برگزار  شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: «سرخ پوست»، «جان دار»، «سمفونی نهم»، «شبی که ماه کامل شد»، «طلا»، «بنفشه آفریقایی»، «ناگهان درخت»، «مدیترانه»، «ایده اصلی»، «جمشیدیه»، «بیست و سه نفر»، «در خونگاه» اسامی فیلم هایی است که در این جشنواره در گرگان اکران می شود.

وی اظهار کرد: تالار فخرالدین اسعد گرگانی از گذشته ظرفیت نمایش فیلم های سینمایی را داشته اما طی این سال ها مغفول مانده است.

کشمیری ادامه داد: تلاش می کنیم از سال های آینده جشنواره فیلم فجر در هر چهار سینمای شهرستان گرگان برگزار شود.

کد مطلب 4529400

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