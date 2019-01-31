همسر اوباما در ایران هم رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام انتشارات مهراندیشکتاب «شدن» نوشتهٔ میشل اوباما که با ترجمهٔ علی سلامی در ۲۵ دی‌ماه از سوی این موسسه منتشر شده است هفتهٔ آینده به چاپ هفدهم می‌رسد.

این در خالی است که این ناشر چاپ اول تا شانزدهم این کتاب را با تیراژهای ۵۰۰ نسخه در هر چاپ کرده و در چاپ ۱۷ به‌بعد تیراژ کتاب به ۱۰۰۰ نسخه در هر چاپ آن را افزایش داده است.

کتاب «شدن» که در ماه اول انتشار در آمریکا به رکورد بیش از سه میلیون نسخه در آمریکا رسید، کماکان پرفروش‌ترین کتاب در سایت آمازون است و در برخی از کشورهای جهان همچون آمریکا، کانادا، دانمارک، انگلستان، فنلاند، آلمان، نروژ، پرتغال و سنگاپور رکوردِ پرفروش‌ترین کتاب را از آن خود کرده است.

«شدن» روایتی از زندگی شخصی خانم اوباما، ‌ همسر اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست آمریکا، قبل و بعد از ورود به کاخ سفید است. میشل اوباما در این کتاب با استفاده از شیوه‌ای روایی و صمیمانه خواننده را به دنیای خود دعوت می‌کند و تجربیاتی را شرح می‌دهد که سازندهٔ شخصیت او بوده است؛ از دوران کودکی، در منطقه‌ای فقیرنشین در شیکاگو تا زمانی که بانوی اول آمریکا شد. این کتاب سرگذشت زنی است که قدم‌به‌قدم با دشواری‌ها و موانع زندگی روبه‌رو می‌شود و با تلاش، صبوری، تدبیر و ایستادگی چشم به آینده‌ای روشن‌تر می‌دوزد و تسلیم بن‌بست‌های طبیعی، اجتماعی و نژادی نمی‌گردد.

انتشارات مهراندیش پیش‌ازاین کتاب‌های «آتش و خشم» نوشته مایکل وولف، «یک وفاداری بالاتر» نوشته جیمز کومی و «وحشت، ترامپ در کاخ سفید» نوشتهٔ باب وودوارد را از همین مترجم، در فاصله‌ای بسیار کوتاه از انتشار جهانی، منتشر کرده است.