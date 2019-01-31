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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان:

۱۴طرح صنعتی و معدنی در استان سمنان افتتاح می‌شود/ اشتغال ۶۵۰نفر

۱۴طرح صنعتی و معدنی در استان سمنان افتتاح می‌شود/ اشتغال ۶۵۰نفر

سمنان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، گفت: ۱۴ طرح صنعتی و معدنی به مناسبت دهه فجر با اشتغال ۶۵۰ نفر در سراسر استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی در نشست ظهر پنج‌شنبه خود با حضور اصحاب رسانه ضمن تشریح برنامه‌های دهه فجر سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان، از بهره‌برداری ۱۴ طرح صنعتی و معدنی استان خبر داد و بیان کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها هزینه شده است.

وی بابیان اینکه طرح‌های قابل‌افتتاح صنعت، معدن و تجارت در شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، میامی و مهدی‌شهر با حضور مسئولان در ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به بهره‌برداری می‌رسند، افزود: زمینه اشتغال حدود۶۵۰ نفر در استان با این طرح‌ها ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: یک شرکت خودروسازی، کارخانه تولید کاتد مس، کارخانه تولید تریلر کفی، کمپرسی و تانکر، شرکت تولیدی تخته فیبر و اوراق فشرده چوبی و کف‌پوش و دیوار پوش و ... با مشارکت بخش خصوصی در این ایام افتتاح می شوند.

اسودی بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت در ایام دهه فجر برپا کردن نمایشگاه توانمندی ها و دستارودهای تولیدی استان سمنان است که خوشبختانه شرکت های خوبی برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 4529404

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