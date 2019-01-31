به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی در نشست ظهر پنج‌شنبه خود با حضور اصحاب رسانه ضمن تشریح برنامه‌های دهه فجر سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان، از بهره‌برداری ۱۴ طرح صنعتی و معدنی استان خبر داد و بیان کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها هزینه شده است.

وی بابیان اینکه طرح‌های قابل‌افتتاح صنعت، معدن و تجارت در شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، میامی و مهدی‌شهر با حضور مسئولان در ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به بهره‌برداری می‌رسند، افزود: زمینه اشتغال حدود۶۵۰ نفر در استان با این طرح‌ها ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: یک شرکت خودروسازی، کارخانه تولید کاتد مس، کارخانه تولید تریلر کفی، کمپرسی و تانکر، شرکت تولیدی تخته فیبر و اوراق فشرده چوبی و کف‌پوش و دیوار پوش و ... با مشارکت بخش خصوصی در این ایام افتتاح می شوند.

اسودی بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت در ایام دهه فجر برپا کردن نمایشگاه توانمندی ها و دستارودهای تولیدی استان سمنان است که خوشبختانه شرکت های خوبی برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند.