قهرمانی گل گهر عواقب مفیدی برای والیبال ایران دارد/ انگیزه تیم های شهرستانی چند برابر می شود

سرمربی پتروشیمی ماهشهر بعد از شکست برابر صدرنشین مسابقات در سیرجان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: من معتقدم گل گهرمی تواند قهرمان لیگ شود. سالهاست که بازیکنان ، مربیان و باشگاه های شهرستانی زیر سایه تیم های تهرانی قرار دارند ولی اکنون گل گهر توانایی شکستن این سد را دارد.

شهنازی ادامه داد: در 10 سال اخیر تیمی از شهرستانها در اندازه قهرمانی نبوده و این باعث کاهش انگیزه بین مربیان و بازیکنان شهرستانی شده است و قهرمانی گل گهر می تواند این شرایط را تغییر دهد. این قهرمانی عواقب مفیدی برای والیبال ایران خواهد داشت. باشگاه های شهرستانی نیز درمی یابند که آنها نیز می توانند قهرمان شوند.

وی در مورد بازی شب گذشته با گل گهر گفت: ما به سیرجان رفتیم تا یک بازی خوب را انجام دهیم . 4 بازی این تیم را با دقت آنالیز کرده و با شناخت کامل بازی را آغاز کردیم ولی غافل از اینکه تنها شناخت کافی نیست. بضاعت انسانی آنها بالاست و به تیم ما می چربید. گل گهر خوب و هماهنگ و درسطح بالا والیبال را بازی می کند.

سرمربی پتروشیمی با بیان اینکه گیم اول را خوب و پایاپای بازی کردیم اظهارداشت: خطای تیمی و انفرادی گل گهر بسیار کم است و این باعث شد راحتر از آنچه فکر کنیم گیم های بعدی را واگذار کنیم . من به مسئولین ، مربیان و بازیکنان این تیم تبریک می گویم و امیدوارم نتیجه زحمات خود را با کسب عنوان قهرمانی کسب کنند.