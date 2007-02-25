آخوندزاده به مدال برنز دست یافت/ نتایج کامل روز نخست

به گزارش خبرنگارمهر، مسعود حاجی آخوندزاده نماینده وزن 60- کیلوگرم کشورمان دراین مسابقات شب گذشته در جدول بازنده ها برای کسب مدال برنز به مصاف " آرمن نازاریان "جودوکار دیگری از ارمنستان رفت و با برتری مقابل این حریف به نشان برنز دست یافته بود.

آخوندزاده اولین جودوکار ایرانی است که در این رقابتها صاحب مدال برنز می شود. وی قبل از این مبارزه "اولگ فیلپو" از اسلونی ، "راسیک" از اسلواکی ، و "چونام سوک"از کره جنوبی را شکست داده و در مرحله نیمه نهایی به "داوتیان"از ارمنستان بازی را واگذار کرده بود. در این وزن " داوتیان" از ارمنستان طلا گرفت. نماینده کوبا به مدال نقره دست یافت و " نامورا" قهرمان 3 دوره المپیک از ژاپن در کنار آخوندزاده به نشان برنز مشترک دست یافت.

اما در66- کیلوگرم که محسن ذکریا از دور مسابقات حذف شد " استفان داربلت" از فرانسه به مدال طلا دست یافت "یوردانیس آرن سیبا" از کوبا به نشان نقره دست یافت و مدال برنز مشترک هم به " هاس باتار" از مغولستان و "خولیو گرلی" از برزیل رسید.

در وزن 73- کیلوگرم هم که ایران نماینده ای نداشت " ریناس ابراهیم اف " از قزاقستان به مدال طلا دست یافت . "هنری شون من" از هلند نقره گرفت و "ماریو شندل" از آلمان به همراه "کیوشی ماتسو" جودوکار ژاپنی الاصل اسپانیا نیز به مدال برنز مشترک دست یافتند.

این رقابتها با حضور502 جودوکار از60 کشورجهان روز شنبه درهامبورگ آغازشد که امروز با مبارزه جودوکاران اوزان 81 ، 90 ،100 و 100+ کیلوگرم خاتمه می یابد.