۴۰ پروژه عمرانی دهه فجر در رامسر بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر محمد آزاد پیش ازظهر پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر گفت: خبرنگاران در راستای مطالبات مردمی نقش آفرینی می کنند و در حفظ و شناخت دستاوردهای نظام و انقلاب تلاش می کنند و در کنار مردم و مسئولین و دستگاه های اجرایی پیشرفت حاصل می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان رامسر با بیان اینکه برنامه های دهه فجر با شعار افتخار به گذشته و امید به آینده آغاز می شود خاطرنشان کرد: پس از چهل سال پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی در بخش های مختلف انجام گرفت و بیش از ده هزار پروژه در شهرستان رامسر بهره برداری و افتتاح شد.

آزاد گفت:قرار نیست همه عقب ماندگیها در طول چهل سال حل شود و دستاوردهای بزرگی در سطح ملی داشتیم که از آن بهره مند هستیم.

وی افزود: تصمیمات کشور ما زمانی خارج از مرزهای کشور گرفته می شد و از استقلال برخوردار نبودیم و در حوزه آزادی بحران های زیادی را داشتیم و مهمترین بخش این شعار جمهوریت نظام است که مردم نقشی نداشتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مردم برجسته شد.

فرماندار رامسر تصریح کرد: دشمن با جنگ اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه علیه مردم و نظام و با جنگ سیاسی روانی و رسانه ای قصد تضعیف دستاوردهای نظام را دارد ولی با هوشیاری مردم تیر دشمن به سنگ خورده است.

محمد آزاد گفت: در هفته دولت پروژه های خوبی در شهرستان رامسر داشتیم و با مشارکت و همراهی مردم در شهر و روستا و تلاش مسئولان دستاوردهای خوبی رقم خورد که وحدت رمز اصلی موفقیت است‌ و مراسم دهه فجر با تجدید میثاق با شهیدان آغاز شد و در روز جمعه از فرودگاه رامسر مراسم جشن انقلاب آغاز می شود.

وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از اشتغال آفرینان طرح هایی را تحت عنوان سامانه کارا عملیاتی کرد که سبب اشتغال آفرینی شد که نظارت های لازم در این حوزه انجام می شود.

آزاد گفت: شهرستان رامسر به عنوان یک شهر گردشگری بوده که باید زیرساختهای گردشگری در آن نهادینه شود تا روند خدمات دهی به گردشگران به خوبی انجام شود.

وی افزود: گازرسانی به پنج روستا که دور از مرکز شهر قرار دارند انجام خواهد شد و در آینده نزدیک شاهد جشن پایان گازرسانی به روستاهای شهرستان رامسر هستیم.

فرماندار رامسر با بیان اینکه ۴۰ طرح در دهه فجر در رامسر افتتاح می شود گفت: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۴۰ طرح زیرساختی، عمرانی ، آموزشی و گردشگری با اعتبار ۳۸۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: بیش از یک سوم این طرح ها در حوزه زیرساخت است و مهم ترین طرح های این بخش گازرسانی به پنج روستا در بخش جلگه ای و کوهپایه ای با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال است.