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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

مدیر شرکت امور آب پلدختر خبر داد:

خسارت ۲ میلیاردی سیل به خط انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر

خسارت ۲ میلیاردی سیل به خط انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر

پلدختر- مدیر شرکت امور آب شهری پلدختر از خسارت ۲۰ میلیارد ریالی سیل به خط انتقال آب آشامیدنی این شهر خبر داد.

شهاب محمودی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خط لوله انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر که از عصر روز گذشته در جریان طغیان آب رودخانه کشکان تخریب شد قابل دسترسی نیست.

وی افزود: اکیپ های حاضر در محل حادثه ۶۵۰ متر لوله فولادی نمره ۴۰۰ برای اصلاح خط انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر جابجا کردند.

مدیر شرکت امورآب شهری پلدخترگفت: ۹ اکیپ از نیروهای شرکت آب و فاضلاب استان با حضور در محل از شب گذشته در تلاش برای وصل آب آشامیدنی این شهر هستند.

محمودی افزود: نیروهای مستقر در محل تمام تلاش خود را برای وصل آب و رفع مشکل به کار خواهند گرفت تا آب آشامیدنی شهر پلدختر تا فردا شب وصل شود.

کد مطلب 4529427

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