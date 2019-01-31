خسارت ۲ میلیاردی سیل به خط انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر

شهاب محمودی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خط لوله انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر که از عصر روز گذشته در جریان طغیان آب رودخانه کشکان تخریب شد قابل دسترسی نیست.
وی افزود: اکیپ های حاضر در محل حادثه ۶۵۰ متر لوله فولادی نمره ۴۰۰ برای اصلاح خط انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر جابجا کردند.
مدیر شرکت امورآب شهری پلدخترگفت: ۹ اکیپ از نیروهای شرکت آب و فاضلاب استان با حضور در محل از شب گذشته در تلاش برای وصل آب آشامیدنی این شهر هستند.
محمودی افزود: نیروهای مستقر در محل تمام تلاش خود را برای وصل آب و رفع مشکل به کار خواهند گرفت تا آب آشامیدنی شهر پلدختر تا فردا شب وصل شود.
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