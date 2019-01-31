باید روش های پرداخت یارانه راتغییر داد/عدم امکان تک نرخی کردن ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح روز گذشته به استان آذربایجان شرقی سفر کرده است، در نشست با فعالان اقتصادی، نخبگان و مسئولان این استان گفت: در این جلسه درخواست کردم تا بیشتر شنونده باشم و بسیار خوشحال شدم شما نسبت به مسائلی که مطرح کردید، نگاه ملی دارید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آذربایجان یک پتانسیل فرهنگی و سیاسی در تاریخ ایران داشته است و شما زاده این تمدن هستید، گفت: گاه در صحنه جامعه و رسانه های مختلف نکاتی مطرح می شود که ایجاد یأس و ناامیدی می کند. یک مسئول باید درد را بشناسد و برای حل مشکلات تلاش کند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک حادثه بزرگ و مهمترین اتفاق قرن بود و زلزله ای در خاورمیانه به راه انداخت، تصریح کرد: در دوران قبل از انقلاب وضعیت سیاسی تاسف آور بود و هویت کاذبی حکمرانان برای خود شکل داده بودند، در انقلاب علی رغم وجود برخی تنگناها همه بخش های کشور و مسئولان توسط مردم انتخاب می شوند.

لاریجانی با اشاره به اینکه در گذشته دربار نمایندگان را انتخاب می کرد و به مجلس می فرستاد، کالبد بی روح و بی جانی تحت نام مجلس ملی یا مجلس سنا وجود داشت، ادامه داد: در حال حاضر رئیس جمهور و همه مقامات توسط مردم انتخاب می شوند و این موضوع مسئله کوچکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر روی استقلال خود پافشاری کرده و نباید این مسئله را کوچک شمرد، از یک حکومت دیکتاتوری تبدیل به یک دولت مستقل شده ایم، اظهار داشت: متکی نبودن به هیچ کشوری بی هزینه نیست، در دنیای امروز نمی توان بدون هزینه عزت داشت، به همین دلیل جنگ را به ما تحمیل کردند و آخرین مورد آن موضوع انرژی هسته ای است. هر چند که می دانند جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نبوده است.

رئیس مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها حتی با دوستان خود رفتار نامناسبی دارند، گفت: این رفتار آمریکا در قبال تعهدات خود تنها مختص ایران نیست، آنها تا زمانی که کشوری قدرت پاسخگویی نداشته باشد، به راحتی از توافقات خارج می شوند، در شرایط فعلی دولت آمریکا عرصه بین المللی را با ناهنجاری مواجه کرده است.

لاریجانی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی سیاست های داهیانه ای در منطقه داشته است و بسیار مسئولیت شناسانه عمل کرده، تصریح کرد: آلوده کردن منطقه توسط تروریست ها، امنیت ایران را نیز تهدید می کرد، در این موضوع به جای منفعل بودن فعال بودیم و اجازه ندادیم تروریست جان بگیرد و تبدیل به غده سرطانی جدیدی در منطقه شود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی موفق عمل کرده، در گذشته تنها چند شهر آباد در کشور وجود داشت و روستاها را رها کرده بودند، گفت: جمهوری اسلامی با نگاه عدالت محور در زمینه توجه به بخش های مردم عملکرد خوبی داشت و این موضوع کم ارزشی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه بسیار فربه ای در بخش جاری کشور داریم که حتماً باید تبدیل به بودجه کوچک و چابک شود، ادامه داد: در حال حاضر مشکلات کشور چندوجهی هستند که باید برای حل آنها همه مسئولان با اتحاد و همدلی عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر از جذب نیروی جدید دولتی جلوگیری کرده ایم و دولت در حال کاهش تعداد کارمندان است هر چند که در دوره ای در این زمینه بسیار بد عمل شد، اضافه کرد: شیب کاهش تعداد کارمندان و نیروهای دولتی آهسته است.

لاریجانی با بیان اینکه زمانی می توانیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم که دولت الکترونیک را راه اندازی کنیم، افزود: در حال حاضر زیرساخت های دولت الکترونیک راه اندازی شده و هر بخشی در آن سرمایه گذاری کرده است، دولت الکترونیک باید در سال آینده شکل بگیرد، اگر بتوانیم یک سال در پرداخت مالیات تولیدکنندگان تنفس اعلام کنیم، قطعاً آن را انجام می دهیم، هر چند یکی از مسائل ما این است که کشور با مالیات اداره شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایراد مطرح شده در خصوص تمدید هر ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده، وارد است، عنوان کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۲ سال در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کارشناسان اعلام کردند که تنها در دو کشور مالیات بر ارزش افزوده از محصول نهایی دریافت می شود، که این لایحه در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: باید روش های پرداخت یارانه را تغییر داد.

لاریجانی در مورد ارز نیز گفت: تک نرخی کردن ارز به راحتی امکانپذیر نیست، باید با ملاحظات مختلف مباحث را مطرح و دقیق تر موضوعات را مشاهده کنیم.

رئیس قوه مقننه کشور با بیان اینکه در بودجه سال ۹۸ قطعاً به بحث فناوری های نوآورانه توجه ویژه ای شده است، گفت: مقرر شده از صندوق توسعه ملی به فناوری های نوآورانه کمک کنیم تا در زمینه هایی که می توانیم از فناوری های نو استفاده کرد، سرمایه گذاری کنیم.

وی با اشاره به اینکه دادن برخی اختیارات به استان ها، اصولا صحیح است، اما در مجلس براساس قانون نمی توان به دولت بگوییم که اختیارات خود را به استان ها واگذار کند، تنها باید خود وزرا این اقدام را انجام دهند، تصریح کرد: نیازهای استان ها و استانداران متفاوت است. براساس جنس خواسته ها، وزرا نیز تفاوت دارند، اینکه برای تمامی استان ها یک نسخه نوشته شود، دلیل خاصی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلی که مانند برخی از استان ها گریبانگیر این استان و شهر تبریز شده، حاشیه نشینی است، در لایحه بودجه سال ۹۸ راه حل هایی برای ساماندهی حاشیه نشینی شهرها مطرح شده است.

لاریجانی با بیان اینکه در حوزه صنعت نیازمند افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هستیم، برای حل این مشکل باید بانک ها نیز اصلاح شوند و این موضوع در دستور کار شورای هماهنگی سران قوا قرار دارد، افزود: اگر پیشنهاداتی در این زمینه وجود دارد، مطرح کنید.

وی با اشاره به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور به درستی اجرا نشد و برخی مشکلات در استان ها به واسطه عدم اجرای صحیح این قانون رخ داده است، تاکید کرد: به جای پرداخت بدهی های دولت، شرکت ها را واگذار کردند که به اعتقاد من باید یک بار دیگر خصوصی سازی صورت بگیرد، گزارش های دریافتی نشان می دهد که اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه شرایط بسیار سخت تری وجود داشته که با همت مردم از آن عبور کرده ایم، خاطرنشان کرد: باید به این موضوع نیز توجه کنیم که شرایط صحنه بین المللی و منطقه ای همواره یکسان نیست.