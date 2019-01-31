به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قوسی صبح پنج شنبه در نشست خبری اظهار کرد: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعداد ۶۳۵ پروژه جهاد کشاورزی در ۱۱ شهرستان خراسان‌جنوبی افتتاح می‌شود که برای این پروژه‌ها ۹۰۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی بیان کرد: با افتتاح این پروژه‌ها برای ۵۰۴ نفر اشتغال‌زایی و برای سه هزار و ۸۹۱ نفر ثبت اشتغال صورت می‌گیرد و ۱۴ هزار و ۴۳۵ خانوار نیز از محل افتتاح این طرح‌ها بهره‌مند می شوند.

قوسی با اشاره به اینکه بیشتر پروژه‌ها سهم شهرستان قائن است، ادامه داد: از این تعداد پروژه ۲۵۸ پروژه در حوزه آب و خاک و ۲۰۴ پروژه نیز در حوزه امور دام است که از اولویت‌های جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

وی افزود: از آنجایی که در خراسان‌جنوبی ۲۹ هزار نفر شتر وجود دارد یکی از سیاست های جهاد کشاورزی حمایت از این دام سازگار با اقلیم است که بیشترین فایده و کمترین هزینه را برای پرورش دهنده نیز در بردارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به تولید سالانه ۱۸.۵میلیون شاخه گل نرگس در خراسان‌جنوبی گفت: حمایت از تولید گیاهان زینتی در فضای روباز و گلخانه‌ای به لحاظ ارزش بالای اقتصادی مورد حمایت است.

مرمت سه هزار و ۹۹۰ رشته قنات

قوسی اظهار کرد: در حوزه ایجاد و مرمت قنوات قبل از انقلاب از سوی دولت هیچ اقدامی صورت نگرفت در حالی که در طی سال‌های ۵۷ تا ۸۳ حدود هزار و ۹۱ رشته قنات لایه روبی و مرمت شد که الان به سه هزار و ۹۹۰رشته قنات رسیده است.

وی بیان کرد: در بحث انتقال آب با لوله از سال ۵۷ تا ۸۳ حدود ۵۱۵ کیلومتر احداث کانال انتقال آب صورت گرفته که در حال حاضر به سه هزار و ۲۷۵ کیلومتر رسیده است که رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه داد: در حوزه آبیاری تحت فشار نیز از ۷۸۹ هکتار تحت پوشش آبیاری تحت فشار به ۲۲ هزار و ۵۹۶ هکتار و از ۳۰۰ باب استخره ذخیره آب به هزار و ۶۴۴ باب رسیده‌ایم.

وجود ۱۸۹ واحد گلخانه‌ای فعال

قوسی افزود: در مبحث کشت گلخانه‌ای قبل از انقلاب فعالیت خاصی وجود نداشته ولی در حال حاضر ۱۸۹ واحد گلخانه‌ای داریم.

وی با بیان اینکه از یک واحد مرغ تخم‌گذار به به ۳۵ واحد رسیده‌ایم، گفت: همچنین از دو شرکت سهامی زراعی در قبل از انقلاب به هفت شرکت سهامی زراعی رسیده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: همچنین در حال حاضر در خراسان‌جنوبی ۲۶ مجتمع دامداری و هفت مجتمع گلخانه‌ای فعال است.

قوسی با اشاره به تولید ۸۱۸ هزار تن محصولات کشاورزی در خراسان‌جنوبی در سال یادآور شد: از مهمترین برنامه‌ها و سیاست‌های جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تکمیل زنجیره تولید است که نقش مهمی در حوزه کشاورزی دارد.

وی گفت: از دیگر فعالیت‌ها در حوزه آب، افزایش راندمان آبیاری بوده است که از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد رسیده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ردیف ملی مرتبط با بحق قنوات ۶۰ درصد در بودجه رشد داشته است، اظهار کرد: در سال جاری ۳۸۳ میلیارد تومان تسهیلات ابلاغ شده که تا کنون ۲۰۲ میلیارد آن پرداخت شده است.

قوسی بیان کرد: تثبیت اشتغال برای سال جاری در حوزه کشاورزی خراسان جنوبی ۹۵۰ نفر بوده که تا کنون ۸۰ درصد آن محقق شده است.

افزایش توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار

وی با اشاره به افزایش توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار در خراسان‌جنوبی ادامه داد در سال ۹۶ توزیع هزار و ۵۵۵ تن برنج داشتیم که این آمار در ۱۰ ماه سال جاری به بیش از دو هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه داد: در سال ۹۶ توزیع ۶۷۵ تن شکر داشتیم که در ۱۰ ماهه سال جاری به هزار و ۵۱ تن رسیده و همچنین توزیع مرغ منجمد از هزار و ۴۳ تن و ۳۰۰ کیلو در سال ۹۶ به هزار و ۲۸۱ تن در ۱۰ ماهه سال ۹۷ رسیده است.

قوسی افزود: همچنین در سال گذشته توزیع گوشت منجمد گوسفند نداشتیم ولی در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۳ تن گوشت گوسفند منجمد در خراسان‌جنوبی توزیع شده است.

وی گفت: در سال ۹۶ توزیع گوشت گرم مرغ در طرح تنظیم بازار نداشتیم ولی در ۱۰ ماهه سال جاری ۴۳۸ تن و ۶۰۰کیلوگرم گوشت گرم مرغ توزیع شده است که همه این موارد در راستای کمک به مردم در شرایط فشار اقتصادی بوده است.