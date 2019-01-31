اعتبار۴ هزار میلیاردی برای پروژه های وزارت نیرو در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان ظر پنجشنبه در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژههای صنعت آب و برق تربت حیدریه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت نیرو ۴۵۸ پروژه در حوزه آب و برق در خراسان رضوی دارد که برای تکمیل آنها ۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: امروز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات آغاز شده است که این واحد نقش مهمی در تامین انرژی مورد نیاز منطقه و افزایش ظرفیت خواهد داشت.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در حوزه برق می تواند در صادرات انرژی به کشورهای همسایه بسیار حائز اهمیت باشد و در حوزه صنعت در این منطقه نیز تاثیر گذار خواهد بود.
اردکانی تصریح کرد: امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ و اوج بار مصرف این سال بتوانیم واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریه را وارد مدار کرده و از انرژی حاصل از این نیروگاه استفاده کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به آغاز عملیات اجرایی تصفیهخانه و شبکه فاضلاب شهر تربتحیدریه خاطرنشان کرد: این پروژه جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد که با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وی گفت: مجموع اعتبار درنظر گرفته شده برای اجرای این دو پروژه حدود 4 هزار میلیارد تومان است.
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