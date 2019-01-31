  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

وزیر نیرو خبر داد:

اعتبار۴ هزار میلیاردی برای پروژه های وزارت نیرو در خراسان رضوی

اعتبار۴ هزار میلیاردی برای پروژه های وزارت نیرو در خراسان رضوی

تربت حیدریه- وزیر نیرو گفت: برای تکمیل ۴۵۸ پروژه وزارت نیرو در خراسان رضوی ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان ظر پنجشنبه  در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های صنعت آب و برق تربت حیدریه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت نیرو ۴۵۸ پروژه در حوزه آب و برق در خراسان رضوی دارد که برای تکمیل آنها ۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شده است. 

وی افزود: امروز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات آغاز شده است که این واحد نقش مهمی در تامین انرژی مورد نیاز منطقه و افزایش ظرفیت خواهد داشت.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در حوزه برق می تواند در صادرات انرژی به کشورهای همسایه بسیار حائز اهمیت باشد و در حوزه صنعت در این منطقه نیز تاثیر گذار خواهد بود. 

اردکانی تصریح کرد:  امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ و اوج بار مصرف این سال بتوانیم واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریه  را وارد مدار کرده و از انرژی حاصل از این نیروگاه استفاده کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه و شبکه فاضلاب شهر تربت‌حیدریه خاطرنشان کرد: این پروژه  جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد که با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد. 

وی گفت: مجموع اعتبار درنظر گرفته شده برای اجرای این دو پروژه حدود 4 هزار میلیارد تومان است.

کد مطلب 4529434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها